Bart De Wever vraagt meer mogelijkheden om misdaadorganisaties te bestrijden ADN

14 maart 2019

15u54

Bron: Belga 0 In Antwerpen heeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) vandaag gesproken op een congres rond ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Hij herhaalde er zijn vraag aan de federale overheid om lokale besturen meer slagkracht te geven om de belangrijkste misdaadorganisaties aan te pakken. Volgens minister voor Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) komt er snel een wetgevend initiatief aan dat die slagkracht zal bieden.

Het congres werd georganiseerd door het Nederlandse Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid. De Wever deed er de openingsrede, ook de federale ministers Pieter De Crem en Koen Geens (Justitie, CD&V) namen het woord.

Volgens De Wever beginnen grote criminele organisaties in Antwerpen ook de reguliere samenleving aan te tasten. "Bepaalde misdaadclans zijn vanuit Nederland gekomen en hebben ook hier wortel geschoten, handlangers gekregen en bendes gevormd. We zien hier nu ook hoe cash uit de drugscriminaliteit ingezet wordt in allerlei andere criminele activiteiten zoals witwaspraktijken in winkels, mensenhandel en prostitutie."

De overlast van dealers is de laatste jaren sterk aangepakt en ook gedaald, zegt De Wever, maar om de clans en georganiseerde misdaad aan te pakken kom je vaak op gerechtelijk terrein. "Daarom is een jaar geleden het stroomplan opgericht." Toch staan heel wat wetten in de weg om andere overheidsinstanties te engageren bij politiewerk. "Bijvoorbeeld fiscale informatie: iemand die veel onroerende bezittingen heeft, zou je moeten kunnen linken aan het inkomen dat die persoon aangeeft bij de fiscus. Vandaag is zoiets wettelijk niet mogelijk."

“Absolute noodzaak”

Minister voor Binnenlandse Zaken De Crem noemt meer slagkracht voor de lokale besturen "een absolute noodzaak". Een nieuw wetgevend initiatief rond bestuurlijke handhaving moet dat bieden.

"De burgemeester zal hierdoor de mogelijkheden krijgen om rechtstreeks tussen te komen bij het onderzoek naar bijvoorbeeld malafide handelszaken, clubs of verenigingen. Hij zal ook kunnen overgaan tot het sluiten of verhinderen van openen van bepaalde activiteiten die duidelijk gelinkt zijn met criminaliteit."

Het wetsontwerp is volgens De Crem doorgenomen op regeringsniveau en zal eerstdaags worden ingediend in de Kamer. "Ik hoop dat iedereen die het voorstel in het verleden hebben gesteund, het ook nu zullen steunen, of ze nu in de meerderheid zitten of in de oppositie.”