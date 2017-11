Bart De Wever voor vijfde keer verkozen tot voorzitter van N-VA rvl

15u13

Bron: Belga 0 Belga N-VA-voorzitter Bart De Wever (rechts) en vice-premier Jan Jambon (links). Bart De Wever is herverkozen tot voorzitter van N-VA. De Wever was de enige kandidaat om zichzelf op te volgen aan het hoofd van de partij en kreeg 98,5 procent van de uitgebrachte stemmen achter zich. Hij start zijn vijfde voorzitterstermijn.

Bart De Wever is voorzitter van de N-VA sinds 2004. Volgens de partijstatuten is een voorzitter gebonden aan het maximum van twee termijnen, maar nu al voor de derde keer vroeg en kreeg De Wever van de partijraad de toelating om zich kandidaat te stellen als voorzitter en dus een uitzondering te maken op die regel. De Wever zal de N-VA nu blijven leiden tot na de verkiezingen van 2018 en 2019.

De partijleden konden tussen 6 en 13 november hun stem uitbrengen. Maar liefst 98,5 procent van de uitgebrachte stemmen waren in het voordeel van De Wever.

LEES OOK. N-VA trekt met deze slogan naar verkiezingen van 2018 en 2019













































































































































Paragraph

De Wever is sinds 2004 voorzitter van de N-VA. Door het vertrek van Geert Bourgeois naar de Vlaamse regering moest N-VA toen op zoek naar een nieuwe voorzitter. De toen 33-jarige ondervoorzitter Bart De Wever was de enige kandidaat. Sinds 2012 combineert De Wever zijn mandaat als partijvoorzitter met het burgemeesterschap in Antwerpen. De Wever is sinds 2004 voorzitter van de N-VA. Door het vertrek van Geert Bourgeois naar de Vlaamse regering moest N-VA toen op zoek naar een nieuwe voorzitter. De toen 33-jarige ondervoorzitter Bart De Wever was de enige kandidaat. Sinds 2012 combineert De Wever zijn mandaat als partijvoorzitter met het burgemeesterschap in Antwerpen.

In de peilingen staat N-VA ondertussen nog steeds ruim voor de eerstvolgende achtervolger, weliswaar enkele procentpunten lager dan bij de laatste verkiezingen. De eerstvolgende test staat eind volgend jaar geprogrammeerd met de lokale verkiezingen. In zijn thuisstad moet De Wever het dan opnemen tegen "Samen", de samenwerking tussen Groen en sp.a, en tegen CD&V-vicepremier Kris Peeters, die de uitgesproken ambitie heeft om het tot burgemeester te schoppen.