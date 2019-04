Bart De Wever vergelijkt groenen met watermeloenen: “Groen van buiten, rood van binnen” HR JOLE

Bron: Terzake 6 Politiek De N-VA zal na de verkiezingen geen federale regering vormen met Ecolo, PTB of PS-voorzitter Elio Di Rupo. Dat heeft voorzitter Bart De Wever vanavond gezegd in ‘Terzake’. “Als die partijen een volksfrontregering zullen vormen in Wallonië, dan moeten we naar confederalisme gaan.” De Wever was tijdens het debat ook bijzonder scherp voor Jean-Marc Nollet (Groen). Hij vergeleek zijn partij zelfs met watermeloenen.

De eerste oneliner van De Wever was meteen raak. Hij vergeleek de groenen met watermeloenen: “Groen van buiten, rood van binnen”. Volgens De Wever is het klimaatplan van Ecolo ecologisch langs de buitenkant, maar is de inhoud ervan herverdelend “op de verkeerde manier”. De Wever verweet Nollet dat hij de economische wetmatigheden negeert.

Nollet liet het daar niet bij en reageerde meteen op de forse uitspraak van De Wever. “Als de hele wereld gaat consumeren zoals de Europeanen, hebben we vier planeten nodig om genoeg grondstoffen te hebben”, aldus Nollet.Ook tijdens de rest van het debat waren de twee bijzonder scherp voor elkaar.

Centrum-rechts bestuur

De N-VA-voorzitter sluit dus nu al duidelijk enkele Franstalige partijen uit om een mogelijke coalitie mee te vormen na de verkiezingen. Hierdoor wordt een federale coalitie tussen N-VA en Groen ook onwaarschijnlijk, aangezien Groen zijn lot verbindt aan dat van Ecolo.

“Wij willen een centrum-rechts bestuur”, zegt De Wever. “N-VA wil verder sociaal-economisch hervormen, werkgelegenheid creëren en de koopkracht laten stijgen en dus een beleid voeren voor mensen die werken, sparen en ondernemen.”

Confederalisme

“Wij willen in zee met partners die dat willen doen”, vervolgt De Wever. “Als die er niet zijn in Franstalig België, dan stellen wij het confederalisme voor als alternatief. Dan kunnen zij hun recepten toepassen voor eigen rekening.” Volgens De Wever is zich over de taalgrens een front aan het vormen van “echte communisten, groene communisten en licht-rode communisten”.

PS haakt af

Het interview met Terzake vond plaats voor de start van een debat tussen Bart De Wever en Ecolo-medevoorzitter Jean-Marc Nollet, georganiseerd door de kranten De Tijd en L’Echo. De Parti Socialiste (PS) haakte af voor dat debat, volgens De Wever een teken van zwakte.