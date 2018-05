Bart De Wever toont geen begrip voor betogers: "Pensioenhervorming is als de klimaatverandering: onafwendbaar" ADN

16 mei 2018

19u43

Bron: Belga 947 N-VA-voorzitter Bart De Wever en Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten vinden het vakbondsprotest tegen de pensioenhervorming "onbegrijpelijk". Dat zeiden ze beiden tijdens een debat van technologiefederatie Agoria. "De pensioenhervorming is als de klimaatverandering: ze is onafwendbaar", zei De Wever. "Een opgestoken middelvinger naar al wie werkt", klonk het bij Rutten.

"Ik begrijp die actie niet", zei De Wever. "Het overleg over de zware beroepen moet nog beginnen. Wie aan dat overleg begint met een staking, is niet goed bezig", zei de N-VA-voorzitter. "Het is niet door te staken dat we de pensioenen zullen betalen", zei Rutten. Zij vindt dat de acties getuigen van een gebrek aan solidariteit met de jongere werkgevers.

CD&V-voorzitter Wouter Beke heeft meer begrip voor de ongerustheid van veel mensen over de pensioenen. Om de pensioenen betaalbaar te houden, zorgt de regering voor hervormingen en voor meer middelen, aldus Beke. Sp.a-voorzitter John Crombez meent dat het de regering het aan visie ontbreekt. "Geef mensen meer keuzevrijheid. Laat ze zelf mee bepalen wanneer ze met pensioen gaan en doe dat op de loopbaan en niet op de leeftijd."

Groen-voorzitter Meyrem Almaci meent dan weer dat de regering de betoging "zelf heeft besteld door voor zoveel onzekerheid te zorgen". Daar is De Wever het niet mee eens. "We hebben altijd gezegd dat we aan verworven rechten niet gaan raken."

De Wever uitte daarnaast opnieuw twijfels bij de kernuitstap. "Uit de fossiele brandstof stappen, uit de kernenergie stappen en de elektrificatie van het wagenpark allemaal tegen 2030 realiseren? Dat is niet realistisch op het vlak van bevoorrading en prijs." De linkse oppositiepartijen Groen en sp.a zeggen dat De Wever nu opnieuw onzekerheid veroorzaakt.

Na lang discussiëren bereikten de verschillende regeringen van ons land anderhalve maand geleden nochtans een akkoord over het energiepact, met daarin een voorziene kernuitstap tegen 2025. N-VA, dat zich lange tijd tegen de sluiting van de centrales verzette, bekwam wel dat er jaar na jaar gemonitord zal worden of de uitbouw van alternatieven voldoende opschiet.

Bart De Wever creëert mist om toch maar niet te moeten beslissen. Groen-voorzitster Meyrem Almaci

Volgens de N-VA-voorzitter is de uitstap geen evidentie: de petrochemische sector in de haven is zeer energie-intensief. Hij wees er ook op dat Frankrijk, Zweden en Zwitserland hun centrales open houden. "Het is jammer dat een volgende regering zal moeten beslissen", luidde het.

Almaci zegt dat de beweringen van De Wever niet kloppen. "Er is een plan. Vraag is: wil je het uitvoeren", aldus de Groen-voorzitster. Volgens haar creëert haar collega "mist om toch maar niet te moeten beslissen". Ook sp.a-voorzitter John Crombez reageerde afwijzend. "Voorspelbaarheid en zekerheid is net wat we nodig hebben. Dat is nu weer weg."