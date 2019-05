Bart De Wever sluit regering met Vlaams Belang niet uit AW

27 mei 2019

08u30 0 N-VA voorzitter Bart De Wever sluit een samenwerking met het Vlaams Belang van Tom Van Grieken niet uit. Dat heeft hij in eerste reactie live in VTM NIEUWS gezegd.

“De kiezer heeft gesproken. Vlaams Belang is de tweede partij van Vlaanderen, dat is heel duidelijk”, aldus De Wever. “Het zal ook aan de andere partijen liggen, maar ik sluit helemaal niets uit.” Wanneer het gesprek met Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang, volgt, weet De Wever nog niet.



De vooruitzichten voor de Zweedse coalitie zijn niet bepaald rooskleurig: “Die coalitie heeft niet gewonnen. We hebben grote verliezen geleden”. De Zweedse coalitie is mathematisch dan wel mogelijk, maar na de zware klappen is het volgens De Wever niet realistisch om te doen alsof er niets gebeurd is. “Dat zie ik niet meteen zitten.”



Burgemeesterssjerp

Over de burgemeesterssjerp van Antwerpen, en aan wie die wordt doorgegeven, wil De Wever nog niets kwijt: “Ik weet nog niet eens hoe de Vlaamse regering er zal uitzien en wie er zal inzitten. Ik heb 1.000 problemen en ik zal ze punt per punt proberen op te lossen."