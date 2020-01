Bart De Wever sluit nieuwe verkiezingen niet uit, en haalt uit naar PS: “Het is alsof je tegen de gordijn spreekt” LH

05 januari 2020

17u11

Bron: Belga 8 Volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever kan niemand uitsluiten dat er nieuwe verkiezingen volgen als de federale regeringsvorming blijft aanmodderen. Zelf pleit hij er alvast niet voor, heeft hij gezegd op de nieuwjaarsreceptie in Antwerpen.

De Wever vierde vandaag de start van het nieuwe jaar in zijn Antwerpen. Hij stond er ook even stil bij de moeizame regeringsvorming op federaal niveau, waarvan hij de schuld deels in de schoenen van de PS schuift. "Het is alsof je tegen de gordijn spreekt", zei hij tegen VRT NWS. "We zullen zien of het in de komende weken gaat evolueren.”

Nieuwe verkiezingen sluit De Wever niet uit, maar hij pleit er alvast niet voor. Of nieuwe verkiezingen een uitweg zouden kunnen bieden, is bovendien onzeker. "Wij kunnen niet voorspellen wat de uitkomst zou zijn", zegt N-VA-woordvoerder Anne Laure Mouligneaux. "Maar de peilingen tonen aan dat vooral de extreme partijen zouden profiteren." Ze voegt eraan toe dat de N-VA ondertussen discreet blijft werken aan de regeringsvorming.

Ook volgens De Wevers partijgenoot Jan Jambon gaan vervroegde verkiezingen niet veel oplossen omdat de extreme partijen alleen maar zouden bijwinnen. Dat zei Jambon deze middag in VTM NIEUWS. Hij zei ook dat hij zo snel mogelijk een federale regering wil en dat het “een goede regering” moet zijn die in de lijn ligt van de Vlaamse regering.