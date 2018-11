Bart De Wever scherp na coalitie met PVDA in Zelzate: “De hypocrisie mag stoppen, dit doe je niet” adv

10 november 2018

Bron: VTM NIEUWS 37 Bart De Wever (N-VA) heeft in VTM NIEUWS fel gereageerd op de coalitie die sp.a en PVDA in de Oost-Vlaamse gemeente Zelzate zullen vormen. “Dit is geen goede zaak. In het statuut van de PVDA staat nog altijd dat het communisten zijn. De linkerzijde hamert altijd op het cordon sanitaire, om niet met extreemrechts te besturen. Maar extreemlinks is hetzelfde, zo doorbreek je ook het cordon”, aldus De Wever.

“Dit is geen goede zaak. Het is jammer dat de linkerzijde geen democratische hygiëne kent. Waar communisten besturen is er meestal armoede en dictatuur. Dat doe je gewoon niet. Ze hameren altijd op niet besturen met extreemrechts, radicaal rechts, maar extreemlinks is even erg, wat mij betreft nog veel erger. En dat is dan geen enkel probleem. Die hypocrisie mag dan ook stoppen”, aldus een duidelijke De Wever.

“Dit is absoluut het doorbreken van het cordon sanitaire. Als extremisten kunnen besturen, dan kunnen ze overal besturen. Wat N-VA betreft geldt er geen cordon, maar ik zeg u heel duidelijk: wij besturen nooit met mensen die geen democratisch fatsoen kennen. En voor de rest zijn er voor ons nu ook geen beperkingen meer.”

PVDA-voorzitter Peter Mertens heeft vanavond op Twitter op zijn beurt al gereageerd op de uitspraken van De Wever. “Bart De Wever ordonneert dat er nergens een coalitie met de PVDA wordt gesloten. Zo werpt hij zich op als de Vlaamse Victor Orban. Democratie: alleen voor wie het met hem eens is. Nergens in Europa bestaat zo’n gecrispeerdheid”, aldus Mertens.

En even later in nog een tweet: “Volgens De Wever is het cordon er tegen extremisme en radicalisme. Als dat waar zou zijn, zou het moeten worden toegepast tegen zijn eigen Alt-right minister Francken en de Schild&Vriend-vrienden in zijn partij. Het cordon is er tegen het racisme. En hij wéét dat.”

“Zwarte dag voor België”

Ook huidig burgemeester van Zelzate, Frank Bruggeman, reageerde fors. “De Zelzatenaar heeft dit niet gewild. De partijprogramma’s van PVDA en sp.a zijn onbetaalbaar. Deze coalitie is gesloten uit rancune tegenover mijzelf en de mensen die voor mij werken.” Bruggeman kondigt een oppositiekuur aan “waarbij wij zeer kritisch zullen toekijken”. Hij ziet in de keuze voor PVDA gelijkenissen met het doorbreken van het cordon sanitaire tegen het extreemrechtse Vlaams Belang. “Dit is een zwarte dag voor Zelzate en een zwarte dag voor België”, klinkt het.

Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten lijkt alvast niet gewonnen voor de nieuwe bestuursploeg in Zelzate. “Extreemrechts en extreemlinks zijn spiegelbeelden. Symbolen van onvrijheid en onderdrukking. Ook al begrijp je hun analyse of vind je hen sympathiek ... Hun principes halen de liberale democratie onderuit. Daarom werken we er nooit mee samen”, schreef ze deze namiddag op Twitter.

“Onzin”, zo repliceerde PVDA-voorzitter Peter Mertens via Twitter op Rutten. “Overal in Europa is het net het blinde liberale besparingsbeleid dat leidt tot opkomst van extreemrechts en rechts-nationalisme. Dat is het echte gevaar voor democratie en mensenrechten, en voor Europa zelf. Of wat denkt u dat het gevolg van het beleid van Macron zal zijn?”

