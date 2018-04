Bart De Wever: "Samen besturen met Groen? Geen haar op mijn hoofd dat daar aan denkt" ADN

22 april 2018

12u44

Bron: VRT Nieuws 3 "Er is geen enkel haar op mijn hoofd dat eraan denkt om te besturen met Groen", zo reageert Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) op berichten dat zijn partij naar Groen zou kijken om mee te besturen in Antwerpen. Groen-v oorzitster Meyrem Almaci bedankte gisteren voor die optie. Ook de N-VA-voorzitter veegt die nu van tafel.

Er werd gefluisterd dat N-VA mogelijks naar Groen zou lonken om samen te besturen in Antwerpen, in Vlaanderen en zelfs op federaal niveau.

Meyrem Almaci toonde zich gisteren tijdens de campagnedag in Gent duidelijk geen fan. "We zijn de uitdager van de N-VA in Antwerpen en we gaan dat ook blijven", zei Almaci aan de VRT-nieuwsredactie. "Ons programma daar staat diametraal tegenover wat dat stadsbestuur doet. Dat stadsbestuur maakt de mensen in Antwerpen ongelukkig." En Groen? "Groen maakt gelukkig.” Ook op federaal niveau zag ze een samenwerking niet zitten. "Als ons programma recht tegenover hun programma staat, zie ik niet in hoe we dat op dat niveau ook kunnen realiseren."

Burgemeester Bart De Wever staat duidelijk ook niet te springen voor een coalitie, integendeel. "Ik heb nog veel haar op mijn hoofd en er is geen enkel haar dat daar aan denkt”, zei hij vandaag aan de VRT.