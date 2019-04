Bart De Wever: “Rekeningrijden is nog absoluut geen zekerheid” jv

07 april 2019

13u52

Bron: VTM Nieuws 0 Voor Bart De Wever is het invoeren van rekeningrijden, zoals het nu uit studies naar voren komt, absoluut geen zekerheid. Dat zei hij vanmiddag aan VTM Nieuws. Hij herhaalde ook nog eens dat Groen “niet de natuurlijke partner” van N-VA is en dat hij liever niet met hen zou regeren.

Bart De Wever haalde aan tafel bij Dany Verstraeten opnieuw uit naar Ecolo-Groen. De N-VA-voorzitter ziet het niet zitten om met hen een coalitie aan te gaan, noch federaal, noch op het Vlaamse niveau. “Als je hun programma goed leest, dan komt er een tsunami aan lasten en facturen af op de werkende middenklasse onder het mom van klimaat. Daar doen wij niet aan mee”, klonk het.

De Wever verwees daarbij onder meer naar de mobiliteit. Hij noemde het woord salariswagen “een term van de vijand”. “Het is een bedrijfswagen die mensen nodig hebben voor hun werk”, zei de voorzitter van N-VA. Hij schat het gemiddelde loonverlies voor wie zijn/haar bedrijfswagen zou moeten inleveren volgens sommige voorstellen op 500 euro. Hij had het over “waanzinnige programma’s” waarvoor zijn partij alleszins zal passen.

Ook voor het rekeningrijden hoedt hij zich. Deze week werd een mogelijk voorstel uit een studie belicht om de verbruiker een autotaks van twee tot vijf eurocent per kilometer te laten betalen. “Rekeningrijden mag zeker geen lastenverhoging inhouden”, reageerde Bart De Wever. “Als we buitenlanders mee laten betalen voor onze mobiliteit, zoals wij dat ook in het buitenland moeten doen, dan is dat mooi. Maar mensen die gaan werken veel meer laten betalen, dát gaan we nooit goedkeuren.” De Wever benadrukte dat er ook nog niets daarover beslist is. “Ik ben absoluut niet overtuigd van wat ik nu in de studie lees”, zei hij.

Bart De Wever ontkende ook formeel dat er al een voorakkoord zou zijn afgesloten.