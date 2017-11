Bart De Wever reageert voor het eerst op Facebookpagina: "Zal niet mijn hele leven delen online" 09u05

Bron: vtmnieuws.be 0 Eric De Mildt Bart De Wever zit sinds gisteren officieel op Facebook. Met meer dan 33.000 volgers doet zijn pagina het uitstekend. Qmusic-dj's Sam De Bruyn en Heidi Van Tielen belden hem daarom deze ochtend even op om eens te polsen naar de Facebook-kennis van de burgemeester van Antwerpen.

De Wever gaf toe dat hij geen grote fan is van sociale media: "Men moedigt het geweldig aan vanuit de partij, dus ik kan dan zelf moeilijk onderdoen. Ik steek niet weg dat ik geen enorme fan ben van sociale media, maar met Facebook kan je wel content naar mensen brengen op een onbevangen manier".



De Wever had wel een duidelijke boodschap voor zijn meer dan 33.000 volgers: "Ik zal mijn pagina zelf beheren, maar ik ben niet van plan om heel mijn persoonlijk leven in al zijn aspecten te delen met iedereen". Tijdens het gesprek verklapte hij terloops ook de betekenis achter de namen van zijn kinderen Simon, Liesbet, Hendrik en Katrien.