Bart De Wever reageert positief op opening PS-voorzitter Magnette en bevestigt gesprekken TT

09 juni 2020

13u14

Bron: VTM NIEUWS 42 N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het positief dat PS-voorzitter Paul Magnette nu toch wil praten met zijn partij. Dat zegt De Wever bij VTM NIEUWS als reactie op de uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette gisteren dat het “of regeren met N-VA of nieuwe verkiezingen” worden. Voor Magnette is de Vivaldi-coalitie tussen socialisten, liberalen, groenen en CD&V dood en begraven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik veronderstel dat wij komende dagen wel wat gesprekken zullen hebben. Dat zal zo zijn, daar wil ik geen geheim van maken”, aldus De Wever. "Dan zullen we iets meer weten over wat er nu mogelijk of onmogelijk is. Wij zijn klaar om te regeren, maar ik ga niet op mijn knieën zitten daarvoor. Een regering zal rekening moeten houden met het noorden van het land en de wensen van de N-VA. Als dat niet lukt, dan zal de kiezer over ons oordelen.”

“Bij mijn weten is dat de eerste keer dat hij zoiets bepleit”, zegt ook Kamerlid Theo Francken over Magnette. “We zullen zien.” De tijd van de “steken” is volgens Francken nu “voorbij”. "We moeten nu echt goed en grondig werk doen als politici.”



Tijdens het partijbureau van de PS gisteren lichtte Magnette de resterende opties toe met het oog op het vormen van een volwaardige regering. Hij baseerde zich daarvoor op de gespreksrondes die hij hield samen met Conner Rousseau (sp.a) bij de verschillende partijvoorzitters.

“Vivaldi is definitief dood”

Le Soir vernam uit goede bron dat Magnette op het partijhoofdkwartier vertelde dat “Vivaldi definitief dood is”. Noch CD&V, noch Open Vld zouden daar deel van willen uitmaken. Ook Rousseau zou dat bij de sp.a aan het partijbureau hebben gemeld.

Op dan maar naar optie twee: een regering met N-VA. De PS-voorzitter vertelde aan zijn partijbestuur dat als zijn partij zou gaan onderhandelen met N-VA, dat het dan een coalitie zonder Open Vld zal zijn. Anders zou de coalitie “te rechts” worden. Derde en laatste optie voor Magnette: nieuwe verkiezingen.

Lees ook:

- “Vivaldi is dood”, weet nu ook Magnette. Maar regering met N-VA staat nog niet in de steigers