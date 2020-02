Bart De Wever reageert op impasse in federale formatie: “We zitten helemaal vast” KG HR FME

17 februari 2020

19u03

Bron: VTM Nieuws 18 Politiek N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in VTM Nieuws gereageerd op de impasse in de federale formatie. Vanmorgen had De Wever opgeroepen tot een Vlaams front tegen de PS. “We zitten helemaal vast”, zegt de N-VA-voorzitter. “De druk op CD&V om nu te plooien zal extreem zijn.” Toch lijkt CD&V niet van plan om zonder N-VA met de PS in zee te gaan.

“Als de grootste partij van Wallonië zegt dat de grootste partij van Vlaanderen niet mag meespelen, dan wordt het wel heel moeilijk”, aldus De Wever. “De tweede grootste partij (Vlaams Belang, red) is sowieso al uitgesloten en de derde grootste (CD&V) is vernederd en zou nu op de knieën in een regering moeten kruipen met de PS.”

De wever riep de Vlaamse partijen deze voormiddag dan ook op om “niet te plooien voor de oekazes van de PS en een Vlaams front te vormen”.

“Een front? Dat lijkt oorlogstaal”

Gwendolyn Rutten (Open Vld) laat in VTM Nieuws weten niet mee te stappen in zo’n front. “Een front? Dat lijkt me echt oorlogstaal”, zegt Rutten. “Daar hebben we nu helemaal geen behoefte aan en daar doet Open Vld niet aan mee. Wij willen graag samenwerken in dit land voor een beter België en dat doen we in de eerste plaats met ‘onze familie’ van MR. Laat de rust nu maar even weerkeren, en laat ons afwachten wat de koning doet.”

“De druk op CD&V zal extreem zijn om nu te plooien”, vreest Bart De Wever. “Ik kan alleen maar een oproep doen om dat niet te doen. Om aan de eigen Vlaamse kiezers genoegdoening te geven door naar de kiesuitslag te luisteren en niet aan het dictaat van de PS te voldoen.”

CD&V plooit voorlopig niet

CD&V is alvast niet van plan om zonder N-VA met de PS in zee te gaan. “We moeten wel opletten met de terminologie, want bij fronten denken we aan oorlogstermen”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. “Maar wij hebben al van meteen na de verkiezingen gepleit voor een Vlaamse meerderheid, om een regering te laten functioneren die een volwaardige periode kan uitdoen. Dat blijven wij ook nu belangrijk vinden.”

Toch is het belangrijk dat CD&V en Open Vld samen ‘neen’ zeggen tegen een linkse regering met een Vlaamse minderheid. “Dat is de enige taal die de PS begrijpt, de taal van de macht. Maar de PS heeft geen dictaten te geven die Vlaanderen zomaar moet opvolgen. Die tijd is sinds de 19e eeuw voorbij.”

Vivaldi of verkiezingen

Volgens De Wever heeft de PS een cordon sanitaire opgetrokken rond de N-VA. Aangezien een regering zonder de PS “onmogelijk” is, blijven enkel Vivaldi (een regering van socialisten, liberalen en groenen, al dan niet aangevuld met CD&V of cdH en DéFI) of verkiezingen over.

Kristof Calvo

“Iedereen weet dat dit niet de regering is waarvoor de Vlamingen gestemd hebben”, zegt De Wever over de Vivaldi-coalitie. “Als je op 27 mei tegen de Vlaming zou hebben gezegd dat er een regering kwam met Kristof Calvo (Groen) als minister, men zou je in je gezicht hebben uitgelachen.”

“Maar we zijn acht maanden verder, PS heeft zolang met onze voeten gespeeld om dan nu een oekaze te plaatsen. Dan gaat de Vlaamse kiezer zeer terecht concluderen dat zijn stem niets waard is en dat de macht in België elders ligt.”