Bart De Wever reageert op impasse in federale formatie in VTM Nieuws: “We zitten helemaal vast” KG HR

17 februari 2020

19u03

Bron: VTM Nieuws 14 Politiek N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft in VTM Nieuws gereageerd op de impasse in de federale formatie. “We zitten helemaal vast”, zegt de N-VA-voorzitter.

“Als de grootste partij van Wallonië zegt dat de grootste partij van Vlaanderen niet mag meespelen, dan wordt het wel heel moeilijk”, aldus De Wever. De N-VA-voorzitter tast in het duister hoe het nu verder moet. De PS en de N-VA waren noodwendig voor de vorming van een federale regering, maar de PS heeft een cordon sanitaire opgetrokken rond de N-VA, zei hij. Aangezien een regering zonder de PS “onmogelijk” is, blijven enkel Vivaldi (een regering van socialisten, liberalen en groenen, al dan niet aangevuld met CD&V of cdH en DéFI) of verkiezingen over, klonk het.