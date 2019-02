Bart De Wever poseert met zakenman uit maffiafamilie Patrick Lefelon

13 februari 2019

09u48 0 Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) reageerde gisteren “bijzonder tevreden” op de gecoördineerde actie waarbij een criminele organisatie rond de Assyrische familie Y. werd opgerold. De familie trachtte mogelijk invloed te verwerven bij onder meer de politie, stadsdiensten en de politiek. “Dit toont nogmaals het gevaar van infiltratie, omkoping en intimidatie door criminele organisaties in officiële instanties”, zei De Wever. Ook hij ging echter zelf al op de foto met de gearresteerde zakenman Sahin Y., zo blijkt.

“Dat het parket met zulke grootschalige acties de georganiseerde misdaad zware slagen toebrengt, verdient alle lof. We hebben dan ook vertrouwen in het gerechtelijk onderzoek. Het is aan het parket om daar desgevallend verder over te communiceren”, aldus de woordvoerder van de burgemeester.

De familie Y. onderhield nauwe banden met Melikan Kucam, het Mechelse gemeenteraadslid van N-VA. Hij is opgepakt wegens afpersing van Assyrische vluchtelingen die tot 10.000 euro moesten betalen om aan een humanitair visum voor België te geraken. De schoonbroer van Kucam, zakenman Sahin Y., werd gisteren gearresteerd.

“Durf mijn hand niet in het vuur steken”

Kucam was goed bevriend met de top van N-VA. Hij betrok ook zijn familie daarbij. Zo prijkt hij samen met zijn gearresteerde schoonbroer Sahin Y. meermaals op de foto met de Antwerpse burgemeester Bart De Wever.

Vorige zomer waarschuwde diezelfde De Wever nog voor de infiltratie van de drugsmaffia in de Antwerpse politiek. Hij zei toen tegen de Nederlandse krant De Volkskrant: “De normale verhoudingen in Antwerpen gaan kapot onder druk van de enorme sommen die omgaan in de cocaïnehandel. Ik durf te zeggen: in Antwerpen staan we op het punt dat de drugsmaffia politieke invloed gaat kopen. Voor sommige gemeenteraadsleden durf ik mijn hand niet in het vuur steken. Op den duur gaan we wakker worden in een stad waar de achterkanten de voorkant in de schaduw hebben geplaatst.”

Is het dan niet vreemd dat De Wever zelf herhaaldelijk mee op de foto gaat met een Assyrische zakenman uit een familie die volgens het Antwerpse parket tentakels heeft in alle geledingen van de Antwerpse samenleving?

De Wever reageert lakoniek op de foto’s met de verdachte zakenman/schoonbroer. “Ik bezoek voortdurend mensen en gemeenschappen. So what? De politie heeft me eens een foto getoond van mij en een dealer: die had hij genomen tijdens zijn... inburgeringsceremonie”, aldus De Wever.