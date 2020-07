Bart De Wever over vorming regering: “Ik denk dat dit de enige oplossing nog is, zo niet zal er geen oplossing komen” VTM NIEUWS

21 juli 2020

14u32 0 N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette kregen gisteren van de koning de opdracht om een regering te vormen “met een brede meerderheid in het parlement” . Bart De Wever vertelt aan VTM NIEUWS dat hij die opdracht samen met Magnette in volledige discretie gaat opnemen: “Ik denk dat dit de enige oplossing nog is, zo niet zal er geen oplossing komen”, luidt het.



Of Bart De Wever (N-VA) goede hoop heeft op het slagen van zijn opdracht, antwoordt hij het volgende: “Het is ofwel dit of het is geen oplossing en dan gaan we wellicht naar verkiezingen, en of dat veel zal bijdragen weet ik niet. Er zijn openingen gemaakt om te praten over belangrijke onderwerpen aan de twee kanten. Die moeten verkend worden en er moet een regering van gemaakt worden. Dat is niet gemakkelijk en valt niet bij iedereen goed, maar we gaan dat toch proberen.”

Gezonde relatie met Magnette

De N-VA-voorzitter ontkent niet dat er politieke problemen zijn in België maar beklemtoont dat die nooit mogelijk vertaald worden naar problemen tussen mensen. Als laatste sluit hij af dat hij met Magnette een gezonde relatie heeft: “Meneer Magnette is een heel intelligente man”.

