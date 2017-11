Bart De Wever over rellen: "Als je dat bericht krijgt, los je wel aantal krachttermen" 11u31

Bron: vtmnieuws.be 0 VTM Evi Hanssen presenteert elke zaterdagochtend het radioprogramma 'Het Heilig Huis Van Hanssen' op Joe, waarin ze een bekende gast uitnodigt aan haar ontbijttafel. In de laatste uitzending vanmorgen, kreeg Evi Hanssen de burgemeester van Antwerpen over de vloer. Evi had het in een openhartig gesprek met Bart De Wever over zijn rol als papa, zijn tijd op de middelbare school én de rellen in de Brederodestraat, net bij Hanssen om de hoek.

"Afgelopen zondagnacht werd ik wakker van een enorm geluid. Ik ben opgestaan, zag een helikopter en dacht de oorlog is uitgebroken. Toen ik Twitter checkte zag ik meteen dat er rellen aan de gang waren in de Brederodestraat. Wat ik me dan afvraag, is hoe een burgemeester hierop reageert", begon Evi Hanssen het gesprek.

"Als je dat bericht krijgt, los je wel een aantal krachttermen", bekende Bart De Wever. "Ik ga mijn gezin niet lastigvallen met alles wat er gebeurt, maar soms geef je wel een korte uitleg. Ik moet ook niet altijd weg, een lokaal incident wordt door de politie op het terrein geleid. Pas als het erger wordt, komen we allemaal samen op het commandocentrum op de Noorderlaan. Ik zit dan de vergadering voor en je loopt alle disciplines af om een stand van zaken én een plan op te stellen."

"Dit is een incident dat wel vaker gebeurt in een grote stad, als er iemand ruzie heeft in de wereld, uit zich dat wel eens in Antwerpen. Ongelukkige samenloop van omstandigheden. Je kan redelijk snel een inschatting maken van wie is dit, waarom doen ze dit en hoe gaat het verder verlopen? Het is alleen ontzettend jammer dat dit gebeurt in een wijk die in volle opgang is. De reputatie van de buurt wordt besmeurd en ook van de Turkse migrantengemeenschap die eigenlijk een heel rustige gemeenschap is."

Klastitularis: "Bart kon het niet zo goed verdragen dat hij iets echt niet kon"

Als student was hij ook al opmerkelijk ambitieus wist zijn klastitularis van het 5de middelbaar, Guido Halsberghe, te vertellen: "Bart heeft nooit strafstudie gehad, maar was op een bepaalde manier wel ontzettend ambitieus. Hij kon het niet zo goed verdragen dat hij iets echt niet kon. Zijn vrienden gingen snookeren in de buurt, in het centrum van Mortsel. Hij kocht toen boeken over snooker en bleef maar oefenen tot hij het even goed kon als zijn kameraden."

Al bleek dat toch niet zo'n groot succes volgens De Wever: "Ik heb daar vooral van geleerd dat je uit een boek heel moeilijk kan leren snookeren, dat was geen geweldig succes. Maar ik kan soms wel heel fanatiek met iets bezig zijn. Zo heb ik ooit 6 maanden badmintonles gevolgd, gewoon om één iemand te kunnen verslaan. Ik heb daar ook wel mijn vrouw leren kennen, dus dat heeft wel een gunstig gevolg gehad."