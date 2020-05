Bart De Wever over #operatietoekomst: “Ofwel nieuwe regering, ofwel verkiezingen in september” HLA

26 mei 2020

07u37 12 In #operatietoekomst pleit professor politieke wetenschappen Carl Devos (UGent) onder meer voor minder partijen. “We moeten naar minder en grotere partijen, waardoor er met minder partijen bestuurd kan worden”, klinkt het. Econoom Geert Noels pleit dan weer voor meer kleinschalige, maar efficiënte maatregelen. Wat denkt N-VA-voorzitter Bart De Wever over deze en andere ideeën uit #operatietoekomst ? Freek Braeckman ging voor HLN Live met hem in gesprek.



“Less is more”

“We moeten ons politieke systeem herdenken, want het levert onvoldoende beleidskwaliteit op én burgers hebben er onvoldoende vertrouwen in. Het systeem is dus niet efficiënt en legitiem genoeg”, zegt politicoloog Carl De Vos. Daar is De Wever het mee eens. “Less is more. Het meerderheidsstelsel zoals in Groot-Brittannië heeft voordelen”, vindt de N-VA-voorzitter. Volgens De Wever zorgt dat stelsel ervoor dat er geen ingewikkelde coalitievorming moet gevoerd worden, omdat er aan elke kant van de taalgrens twee, maximaal drie partijen zullen overblijven.



Eens er een nieuwe regering is gevormd, moet die zich in de eerste plaats buigen over het sociaal-economische thema, denkt de N-VA-politicus: “Socio-economisch waren we niet slecht bezig in Vlaanderen, maar sinds corona is alles veranderd”. De Wever vreest dat het “jaren zal duren om terug op het niveau van een jaar geleden te komen”.

“Vlaanderen heeft geen grondstoffen, alleen intelligentie en creativiteit”

“Stop met de eindtermen: het niveau van het Vlaams onderwijs is erdoor gedaald”: dat is de controversiële stelling van onderwijsexpert Dirk Van Damme. Bart De Wever is het met hem eens dat de kwaliteit van het onderwijs is gedaald, en dat de eindtermen die ooit de ondergrens waren, de bovengrens zijn geworden. “Het aantal leerlingen dat een excellent niveau bereikt in ons onderwijs daalt”, zegt De Wever, “Dat is nochtans belangrijk voor later ons later socio-economisch succes. Vlaanderen heeft geen grondstoffen, we hebben alleen onze eigen intelligentie en creativiteit.”

Toch is het schrappen van die eindtermen volgens hem niet de oplossing: “De lat weghalen zal de kwaliteit van het onderwijs niet verbeteren. De leerkrachten versterken zal dat wel doen”. De N-VA wil de taak van de leerkracht opwaarderen door onder meer de opleiding te hervormen en de leraar te ontlasten. “Welzijn en welbevinden in de klas is heel belangrijk, maar de essentiële taak van een leerkracht is kennisoverdracht”, aldus De Wever.

“De kans dat nieuwe verkiezingen het helemaal onmogelijk maken, is vrij groot”

De N-VA-voorzitter wil na de zomer een nieuwe regering: “In september moet er een volwaardige regering zijn die de bevolking meeneemt op een pad van vrij grote hervormingen door heel moeilijke tijden”. Indien dat niet kan, komen er onvermijdelijk nieuwe verkiezingen, denkt hij. “Je kan niet blijven aanmodderen, dat moeten we onder ogen zien. Ik ben daar heel fatalistisch in. Ofwel gaan we naar een groot akkoord, en dat betekent voor mij dat je de democratische gespletenheid, de institutionele verrommeling en de sociaal-economische uitdagingen tot één grote lasagne maakt en aansnijdt. Als de politieke klasse van België dat niet kan, dan moet je terug naar de kiezer. De kans dat die het helemaal onmogelijk maakt, is vrij groot, maar dat moeten we dan maar ondergaan”, besluit De Wever.

