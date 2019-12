Bart De Wever over een extreem 2019: “Een vader die schouderklopje maar ook middenvinger krijgt, dat kennen mijn kinderen” Redactie

27 december 2019

14u52

Bron: VTM Nieuws 0 In de eindejaarsreeks ‘Dit was 2019' overschouwt VTM Nieuws het politieke landschap. Vandaag doen ze dat met Bart De Wever, de belangrijkste politicus van Vlaanderen, en volgens onze Grote Peiling nog altijd de populairste. Voor De Wever was 2019 een erg moeilijk jaar. Als partijvoorzitter zag hij de N-VA klappen krijgen, en als burgemeester van Antwerpen werd hij geconfronteerd met toenemend drugsgeweld. Dat maakt dat hij meer dan ooit een afwezige vader was.

“Ik denk dat dit jaar een extreem jaar is geweest”, vertelt De Wever. “Ik heb het geluk dat mijn kinderen nooit een andere situatie hebben gekend, ik doe dit al 15 jaar. Dus een afwezige vader, een vader die iedereen herkent op straat, die een schouderklopje maar ook eens een middenvinger krijgt, dat kennen ze. Ik heb wel soms het gevoel gehad van: verdorie, er zijn nog andere dingen in het leven die ik wil doen. Maar dat zijn momentopnames, dat gaat voorbij.”

Antipolitiek

De opmars van Vlaams Belang bij de verkiezingen van 26 mei kwam bij het N-VA-kopstuk hard aan. “Je ziet de uitslagen binnenkomen en dan vraag je je af: waar stopt de teller?”, zo blikt hij terug. “En dan besef je, dit is niet goed.” Volgens De Wever is er duidelijk veel woede in de samenleving. “De mensen zijn boos, ze verzamelen zich in de antipolitiek, die tendens zet zich nog sterker door. En ik begrijp de emotie, ik begrijp de woede. Maar aan de andere kant maakt dat constructief werken, net iets oplossen, nog veel moeilijker.”

Frustratie

De federale regeringsvorming dan, duidelijk een zware bevalling. Nog steeds zitten we zonder regering. “Dat is natuurlijk als politicus, bestuurder, allesbehalve om vrolijk van te worden”, klinkt het bij De Wever. “Maar ik heb de luxe dat ik mijn beroep aan de voordeur achterlaat.”

Het drugsgeweld in zijn Antwerpen bleek dit jaar een frustrerend verhaal voor de burgemeester. “Iedereen kent Antwerpen van dat drugsgeweld en dat is frustrerend, omdat je daar als burgemeester niets tegen kan doen. Dat is internationale maffia, dat is geweld van criminelen tegen criminelen. En daar ben je natuurlijk als burgemeester niet voor bevoegd. Dat is een gerechtelijke materie. Ik weet daar zelfs niets van.” Dat onlangs zelfs een schietpartij recht tegenover zijn eigen huis in Deurne plaatsvond, maakt hem niet bang. “Het is misschien bizar, maar zoveel indruk heeft dat bij ons niet gemaakt, omdat wij veel incidenten gewoon zijn. Er moet al echt iets uitzonderlijks gebeuren vooraleer wij nog uit ons evenwicht zijn.”

Grote schaduw

Hoe hij persoonlijk 2019 afsluit? “Ik sluit 2019 af met het gevoel: het jaar is wel om, maar het jaar is niet af. De hoop voor Antwerpen, de hoop voor Vlaanderen, goed. Maar de wanhoop voor België, die sleep ik gewoon mee in 2020. En dat werpt een heel grote schaduw voor mij over de kerstdagen.”