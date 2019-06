Bart De Wever nodigt Vlaams Belang uit voor derde gesprek FVI

12 juni 2019

16u08

Bron: Redactie 4 Na twee eerdere gespreksrondes heeft Vlaams formateur Bart De Wever Vlaams Belang voor een derde gesprek uitgenodigd. Dat heeft onze redactie vernomen. Een concrete datum voor het gesprek is voorlopig nog niet bekend.

De formatiegesprekken op Vlaams niveau verlopen in de grootste discretie. Vlaams formateur Bart De Wever heeft intussen twee gespreksrondes achter de rug en daarbij is enkel PVDA afgevallen.

De voorbij week is er erg veel gezegd en geschreven over de gesprekken met Vlaams Belang. Nu blijkt dat de partij van Tom Van Grieken een derde keer op gesprek mag komen bij De Wever. Wanneer het gesprek zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Bij N-VA bevestigt noch ontkent men een derde gesprek met het Vlaams Belang en houdt men zich aan de afgesproken mediastilte. “We werken verder”, klinkt het enkel.