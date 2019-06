Bart De Wever nodigt Vlaams Belang uit voor derde gesprek, sp.a en groen nog niet FVI KV

12 juni 2019

16u08

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 38 Na twee eerdere gespreksrondes heeft Vlaams formateur Bart De Wever Vlaams Belang voor een derde gesprek uitgenodigd. Dat heeft onze redactie vernomen. Een concrete datum voor het gesprek is voorlopig nog niet bekend. S p.a en Groen zijn nog niet uitgenodigd voor een derde ronde.

De formatiegesprekken op Vlaams niveau verlopen in de grootste discretie. Vlaams formateur Bart De Wever heeft intussen twee gespreksrondes achter de rug en daarbij is enkel PVDA afgevallen.

De voorbije week is er erg veel gezegd en geschreven over de gesprekken met Vlaams Belang. Nu blijkt dat de partij van Tom Van Grieken een derde keer op gesprek mag komen bij De Wever. Wanneer het gesprek zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.



Bij N-VA bevestigt noch ontkent men een derde gesprek met het Vlaams Belang en houdt men zich aan de afgesproken mediastilte. “We werken verder”, klinkt het enkel.

CD&V en Open Vld houden naar goede gewoonte de lippen stijf op elkaar over een eventueel derde gesprek met de formateur. De twee linkse partijen willen wel kwijt dat zij nog geen uitnodiging hebben ontvangen. Ook in de tweede gespreksronde wachtte N-VA met die uitnodiging tot het gesprek met Vlaams Belang was afgelopen.

Tijd rekken

Volgens politicoloog Nicolas Bouteca moeten daar evenwel geen te grote gevolgen aan worden gekoppeld. “N-VA wil hiermee nogmaals tonen dat het wil luisteren naar de Vlaming, maar ik blijf ervan overtuigd dat het niet echt de bedoeling is om Vlaams Belang aan boord te halen. Het is ook een zinloze discussie, omdat CD&V en Open Vld niet bereid worden gevonden om mee te stappen. Ik denk bovendien dat N-VA zelf ook niet met Vlaams Belang wil regeren. De partij zou daarmee haar argument verliezen dat een stem voor Vlaams Belang een verloren stem is.”

De Vlaamse formateur blijft vooral tijd rekken, vindt Bouteca. “Pas als er meer duidelijkheid komt over wat er federaal mogelijk is, zal men overgaan tot de vorming van een regionale regering. Ik vermoed dat er federaal al gesprekken worden gevoerd tussen PS en N-VA.”

Dat er in Bilzen een breuk in het cordon zou komen, gelooft de politicoloog niet. “Als het in Ninove niet mogelijk was, dan wellicht ook nergens anders. Als CD&V’er Johan Sauwens iets met Vlaams Belang zou beginnen, zou hij onmiddellijk uit zijn partij worden gezet.”