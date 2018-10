Bart De Wever nodigt alle Antwerpse partijen opnieuw uit, behalve PVDA en Vlaams Belang avh

17 oktober 2018

13u26

Bron: Belga 15 Antwerps burgemeester en N-VA-lijsttrekker Bart De Wever zal Open Vld, CD&V, sp.a en Groen uitnodigen voor een tweede informatieve gespreksronde met het oog op een latere coalitievorming. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. PVDA en Vlaams Belang komen niet meer langs. De gesprekken vinden allicht pas volgende week plaats.

"De voorbije dagen heb ik alle partijen die vertegenwoordigd zullen zijn in de gemeenteraad ontvangen van klein naar groot tijdens een luisterronde", stelt De Wever in een mededeling. "Deze eerste ronde maakt duidelijk dat verdere gesprekken in het formatieproces met zowel de Partij van de Arbeid als het Vlaams Belang onnodig zijn, gezien een coalitie met deze partijen niet tot de mogelijkheden behoort."

Alle andere partijen krijgen wel opnieuw een uitnodiging om - elk afzonderlijk - een tweede keer op gesprek te komen. "Deze tweede informatieve ronde zal focussen op inhoudelijk belangrijke thema's waarover overeenkomsten, verschillen, onduidelijkheden of bezorgdheden bestaan", aldus De Wever. "Ik heb daarom mijn diensten gevraagd om de volgende dagen de congruenties en discongruenties te zoeken binnen de verschillende programma's. Na deze voorbereiding zal de tweede ronde volgen, wellicht in de loop van volgende week."

De tweede gespreksronde zal volgens De Wever "een inhoudelijke aftoetsing" inhouden "op basis waarvan de volgende stappen in het formatieproces gesteund kunnen zijn door voldoende draagvlak". De gesprekken zullen opnieuw discreet plaatsvinden, besluit de formateur.