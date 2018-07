Bart De Wever na bijzondere post: "Het is niet nodig om gevonden wietresten naar mij op te sturen" kv

27 juli 2018

18u52

Bron: Facebook 0 De 'war on drugs' is een van Bart De Wevers prioriteiten in de stad Antwerpen. Maar een burger wilde hem nu blijkbaar duidelijk maken dat hij er meer werk van moet maken: de burgemeester kreeg immers een brief met wietresten in de bus.

De Wever deelde zelf via Facebook mee dat hij de bizarre post had ontvangen. Iemand had een enveloppe met lege wietzakjes opgestuurd met daarbij een briefje: "zakjes opgeraapt op maandag, dinsdag en woensdag in De Villegaspark in Berchem".

“Drugs zijn een gesel voor de samenleving. Zeker in de steden. Maar, beste burgers, het is niet nodig om gevonden wietresten naar mij op te sturen”, reageert de Antwerpse burgemeester op zijn Facebookpagina.