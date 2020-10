Exclusief voor abonnees

Bart De Wever (N-VA) trappelt om oppositie te voeren tegen Vivaldi: "Al wie niet links is, is boos”

Sander Van Den Broecke

01 oktober 2020

05u00

Bart De Wever heeft er weer zin in. De voorzitter van N-VA, die de voorbije maanden vooral pufte en zuchtte en de ogen ten hemel sloeg, wil weer de baan op om mensen te overtuigen. "Al wie niet links is, is boos", zegt hij, en hij noemt 2024 nu al een afspraak met de geschiedenis. Hij wil overal kiezers wegsnoepen om een 'grand choc' te organiseren - zonder mee te huilen met Vlaams Belang.