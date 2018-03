Bart De Wever (N-VA) steunt Vandeput en haalt scherp uit naar sp.a Redactie

21 maart 2018

20u21

Bron: VRT 0 Bart De Wever (N-VA) reageert scherp op de niet doorgespeelde studie over de levensduur van de F-16's aan minister van Defensie Vandeput. "Stel dat de legertop dit rapport heeft achtergehouden. Dan zit je met een serieuze crisis in het leger", zegt de N-VA-voorzitter. De Wever laat ook weten dat hij zijn partijgenoot Vandeput blijft steunen.

"Het is natuurlijk merkwaardig dat zo'n document niet tot bij de minister komt", zei de N-VA-voorzitter in het VRT-journaal. "Nu moet worden uitgezocht hoe dat komt: heeft men het belang ervan onderschat, is het document gewoon niet belangrijk of is hier sprake van vuil spel? Wie heeft dat dan gespeeld? En waarom? Die vragen moeten beantwoord worden."

De Wever blijft ook zijn minister Steven Vandeput verdedigen maar wijst op een serieuze crisis tussen het leger en het kabinet. "De minister zal ofwel die crisis te lijf moeten gaan, ofwel zullen verantwoordelijkheden moeten worden geduid binnen de regering. Als het de bedoeling is om de N-VA-minister te beschadigen dan is dat gelukt", aldus De Wever. "Ik zie evenwel geen enkele reden waarom hij een stap opzij zou moeten zetten. Hij heeft dat dossier ongelooflijk ernstig aangepakt."

Uithaal naar sp.a

Maar De Wever haalde ook zwaar uit naar sp.a, dat de studie in handen kreeg en gisteren openbaar maakte. "Wie heeft toegang tot die mails en heeft de keuze gemaakt om niet naar de minister te gaan, maar naar de sp.a? Is dat om een N-VA-minister te beschadigen of zitten hier grotere dingen achter?"

"De timing is allicht geen toeval, want de opties over nieuwe gevechtsvliegtuigen moeten worden bekeken. Daar zitten enorme belangen achter. Groepen die wilden meedoen zijn uit de boot bevallen. Dat roept heel veel vragen op, zeker als je ziet dat het lek bij de socialisten zit." Een ironische sneer is dat naar de Agusta-affaire.