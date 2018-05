Bart De Wever (N-VA): "Spankracht van regering staat onder druk" Redactie

04 mei 2018

21u02 10 N-VA-voorzitter Bart De Wever geeft toe dat de 'dash' uit de regeringsploeg is verdwenen om de nodige maatregelen te nemen om een begrotingsevenwicht te bekomen. Dat zei hij vanavond in Terzake. " Als deze coalitie zou willen, zou ze de begroting eerder in evenwicht kunnen krijgen."

"Terechte kritiek", noemde Bart De Wever de vingerwijzingen naar de begroting die maar niet in evenwicht geraakt. Dat was nochtans een uitdrukkelijke belofte van zijn partij en deze regering.

Eerst en vooral wees De Wever echter ook op de enkele andere economische verwezenlijkingen die deze regering volgens hem wél kan claimen. "We hebben geen slecht parcours gereden, ook niet in vergelijking met het buitenland", klonk het vanavond in Terzake. De Wever verwijst naar de overheidsuitgaven die zijn teruggedrongen, de verlaagde belastingen, de private jobcreatie die de hoogte in ging en de positieve handelsbalans.

"Maar", zo erkent De Wever", de laatste mijl die nog gelopen moet worden om over de hele lijn een mooi rapport voor te leggen aan de kiezer, zouden wij volgens mij nog moeten kunnen lopen." De Wever erkent dat vooral voor dat eerste, de begrotingsschuld, de 'dash' uit de regeringsploeg is verdwenen door de naderende verkiezingen. "Het vermogen om donnant-donnant tot iets te komen, wordt op dit moment gehypothekeerd door de politieke toestand waarin we met de nakende gemeenteraadsverkiezingen zitten, maar ik sta zéker open voor een gesprek om het vertrouwen (her) op te bouwen."

Ook maakt hij er geen geheim van welke piste de N-VA zou willen nemen om het begrotingstekort terug te dringen: snijden in de sociale zekerheid.

Confederale kanteling

Intussen hoopt De Wever dat de federale coalitiepartijen na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, in de zeven resterende maanden, alsnog willen proberen om de rit te eindigen met een begroting in evenwicht, zoals was vooropgesteld.

De Wever kreeg de vraag voorgeschoteld of een N-VA'er premier kan worden. "Ik kan niets uitsluiten. Als wij geconfronteerd worden met een opmars van links in Wallonië die onstuitbaar is, dan denk ik dat we zo snel mogelijk naar een confederale kanteling moeten. Als het nodig is om de leiding te nemen van dat proces, dan mogen ze mij gerust uit het stadhuis halen, tijdelijk misschien, om dat te doen", zo antwoordde de N-VA-voorzitter. "Maar dat is een hypothese die ik niet kan voorspellen. Wat er in 2019 uit de urnen zal komen in het noorden, daar heb ik nog iets impact op. In het zuiden niet."