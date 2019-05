Bart De Wever (N-VA): “N-VA heeft cordon nooit onderschreven” KVDS

26 mei 2019

20u49 6 Binnenland N-VA-voorzitter Bart lijkt de deur op een kier te laten voor een eventuele samenwerking met het Vlaams Belang. Dat zei hij in een reactie op de verkiezingsuitslag van vandaag. “Wij hebben verloren, zij hebben gewonnen”, klonk het vaag. “Vlaanderen wil duidelijk naar rechts. Het is vandaag niet het moment om deuren open of dicht te doen.” Maar hij was ook duidelijk: “N-VA heeft het cordon nooit onderschreven en ik ben er nooit een fan van geweest.”

Tijdens zijn toespraak voor zijn aanhangers had hij al duidelijk gemaakt dat hij alle Vlaamse partijen zou uitnodigen voor een gesprek. En daar bleek ook Vlaams Belang bij te zijn. Opvallend daarbij: hij had het over “rechts en centrumrechts” toen hij verwees naar de keuze van de kiezer, niet over extreemrechts.

Figuren

“Ik zal luisteren naar Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en vragen hoe hij zijn partij ziet evolueren. Dat heb ik vorige keer ook gedaan”, klonk het, en hij ging nog verder. “N-VA heeft het cordon nooit onderschreven en ik ben er ook nooit een fan van geweest. Maar we zijn ook geen fan van alle standpunten van de partij, de stijl en sommige figuren die het wel erg bruin hebben gebakken.”





Vlaams Belang is de duidelijke winnaar van deze zondag, vindt De Wever. “En die verdient respect. De Vlaamse kiezer verdient respect. Deuren open en dicht gooien op de avond van de verkiezingen lijkt mij behoorlijk dom. De kaarten liggen al moeilijk genoeg en er zal toch bestuurd moeten worden”, zei hij ook aan VTM NIEUWS. “Ik hoop dat de koning zijn doos Dafalgan forte al uit de kast heeft gehaald.”

Zijn uitspraken waren een opmerkelijke demarche van wat De Wever de afgelopen dagen verklaarde en het feit dat hij Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken gisteravond in het laatste kopstukkendebat op VTM NIEUWS nog een “paljas” noemde. “Daarvoor heb ik me gisteravond nog geëxcuseerd”, klonk het vanavond. “Dat is bijgelegd. Ik heb Vlaams Belang alleen een pestkop genoemd die constant in onze nek zit.”

Voorzitter

De Wever vertelde zijn aanhangers eerder vanavond dat de verkiezingsuitslag van vandaag zowel goed als slecht nieuws was. “Slecht nieuws omdat we de verkiezingen hebben verloren, maar goed nieuws omdat we nog altijd de grootste partij zijn.” Of hij voorzitter blijft, wil De Wever nog niet zeggen. “Ik klamp mij aan niets vast. Ik ben bijzonder onthecht, voor mij gaat het nu niet over postjes.”