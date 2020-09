Bart De Wever (N-VA) messcherp voor Egbert Lachaert (Open Vld): “Hij heeft mij vanaf dag 1 zeer actief gesaboteerd” HAA

06 september 2020

15u17

Bron: VTM Nieuws 12 Politiek N -VA-voorzitter Bart De Wever is “echt boos” over de Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen, groenen en CD&V die in de startblokken staat. “Dat is democratisch totaal onverantwoord en een ramp voor Vlaanderen”, zei De Wever in de studio van VTM Nieuws. Vooral Open Vld-voorzitter en preformateur Egbert Lachaert moet het ontgelden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Ik ben niet verrast, moet ik zeggen”, zegt De Wever over de paars-groene coalitie met CD&V die momenteel in elkaar geboetseerd wordt. “Toen ik voelde dat het mes in mijn rug werd geschoven, was dit het enige alternatief en dan weet je dat dit er wel komt.”

Dag één na de verkiezingen in 2019 ging De Wever er nog van uit dat hij een akkoord met de PS zou moeten sluiten. Vele rondes later in de formatiecaroussel zijn de Vlaams nationalisten niet meer aan zet. De socialistische familie kan hij niets verwijten, aldus de N-VA-voorzitter. “Het zijn mijn centrumrechtse bondgenoten in Vlaanderen die mij laten vallen, met CD&V in de eerste plaats.” Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert krijgt een veeg uit de pan. “Die heeft mij zeer actief gesaboteerd vanaf de eerste dag”, aldus De Wever.

“En nu krijgen we een regering waar de twee grootste partijen niet in zitten. Ik ken geen enkel democratisch land in de wereld waar dit gebeurt.”

Lachaert

Afgelopen vrijdag liet preformateur Lachaert bij VTM Nieuws nog aanvoelen dat het de eigen fout van N-VA is dat de partij aan de zijlijn staat. Maar die bal kaatst De Wever keihard terug.

“Ik heb urenlang aan meneer Lachaert toegelicht wat er in dat paars-geel (met N-VA, socialisten, christendemocraten en liberalen, nvdr.) akkoord stond, ook sociaal-economisch. Hij is diezelfde dag nog beginnen te spinnen, on en off the record naar de media dat het een links en communistisch akkoord was. Hij is dat in de grond beginnen boren. Dan heeft hij een tegennota geschreven met Bouchez (MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, nvdr.) om ons ook nog eens te torpederen. Én hij is stiekem met Groen en Ecolo gaan onderhandelen om ons te torpederen.”

Waarna De Wever nog eens fijntjes de uitspraak van Lachaert vanonder het stof haalt waarin de liberaal zei dat Ecolo hem enkel kon bekoren als de Franstalige groenen hun programma ‘ritueel zouden verbranden’.

De N-VA-voorzitter is naar eigen zeggen benieuwd wat “zij er nu gaan uit sleuren”. Hij vermoedt dat het afgelegde parcours is gebruikt om de bevolking murw te slaan en “rijp te maken voor ‘een’ regering”. “Mensen zullen nu opgelucht zijn: er is eindelijk ‘een’ regering. Maar dat het compleet het tegenovergestelde is van de verkiezingsuitslag, dat is men vergeten”, aldus De Wever.

CD&V vs N-VA

CD&V en N-VA leken maandenlang aan elkaar vastgeklikt, maar afgelopen week zetten de christendemocraten dan toch de deur open voor een deelname aan een regering zonder N-VA. Volgens De Wever beseft CD&V wel dat “dit nefast is”, maar heeft de partij “heel veel angst voor verkiezingen of oppositie”.

De uitgestoken hand van CD&V-voorzitter Joachim Coens dit weekend naar de andere partijen, en dus ook naar N-VA, om een staatshervorming mee te helpen uitdenken met het oog op België 2.0 brengt De Wever niet in vervoering. “Ik geloof daar geen snars van”, waarna het N-VA-kopstuk hard uithaalt naar MR-voorzitter Bouchez. “Dat is een man die van meet af aan alles heeft gesaboteerd en waarmee je géén staatshervorming gaat onderhandelen. En dan zwijg ik nog over Ecolo, die een programma heeft dat daar al helemaal haaks op staat.”

Vlaamse regering

Mocht er een Vivaldi-coalitie uit de bus komen, dan betekent dit dat N-VA op federaal niveau moet oppositie voeren tegen CD&V en Open Vld. Net de twee partijen waarmee N-VA in Vlaanderen een regering vormt. Of die tweespalt in de praktijk haalbaar is, “zal moeten blijken”, zegt de voorzitter. Hij wijst erop dat de Vlaamse regering een zeer gedetailleerd regeerakkoord op zak heeft. Maar “politieke loyaliteit is nog iets anders”, doelt De Wever op de blauw-oranje as die mogelijk ook federaal aan de macht komt.

Lees ook:

Lachaert (43) en Rousseau (27): uitverkoren omdat ze géén premier willen worden (+)

EXPERT. Carl Devos beantwoordt vijf prangende vragen over de nieuwe stap in de regeringsvorming: “Men gelooft duidelijk dat het kan” (+)