Bart De Wever (N-VA): “Ik zie ons afstevenen op een lockdown” HR

16 maart 2020

20u18

Bron: VTM NIEUWS 144 Bart De Wever (N-VA) ziet ons land afstevenen op een lockdown. “Waarbij het niet-essentiële leven stilvalt”, zei de Antwerpse burgemeester vanavond in VTM Nieuws. “Dus alles wat economisch, sociaal en maatschappelijk niet noodzakelijk is, gaat dan niet meer door.”

Toch kan je volgens De Wever niet zomaar alles stilleggen, zoals bijvoorbeeld de Antwerpse haven. “Dan worden de gevolgen nog erger”, zegt hij. “Eigenlijk moet je alles wat je kan uitstellen, ook echt niet doen. En dat je massaal het contact met andere mensen tracht te vermijden. Het zal dus niet gezellig worden.”

De Wever had eerder op de dag al gepleit om in alle Vlaamse gemeenten een avondklok en samenscholingsverbod in te voeren. “Die vraag kwam er na een vergadering met mijn eigen nooddiensten”, aldus De Wever. “Zij zeggen mij dat er nog steeds vrij grote groepen mensen samenkomen op openbaar domein en we kunnen dat die mensen ook niet beletten, dat is hun vrijheid. Maar gezien de verdere verspreiding van het virus, is dat niet verstandig.” Een samenscholingsverbod kan de politie dan helpen dit op een dwingende manier te vermijden.

Volgens De Wever ondersteunen alle lokale politiediensten in België en alle gouverneurs zijn vraag om een samenscholingsverbod en een uitgaansverbod na 22 uur. “Maar ik wil die maatregel niet als burgemeester alleen in mijn stad opleggen, want dan krijg je een soort chaos van verschillende maatregelen in verschillende gemeenten.”

Lees ook:

Bezorgde prof richt zich tot jongeren: “Je zal trots mogen zijn voor elk leven dat je hebt gered”

Angst en chaos in volle coronacrisis: zo hou je het hoofd koel (+)

Politicoloog Carl Devos haalt snoeihard uit naar politiek akkoord: “Vreselijk cynisch, politiek bedrog” (+)