Bart De Wever (N-VA): "Ik heb Open VLD en CD&V beloofd hen federaal nooit te laten vallen"

15 december 2019

11u43

Bron: De zevende dag, VRT 8 Bij de vorming van de Vlaamse regering zijn er met CD&V en Open VLD “afspraken gemaakt”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in het VRT-programma ‘De zevende dag’. “Ik heb hen gezegd dat als we federaal zouden onderhandelen, ik hen nooit zou laten vallen”.

“Ik had een duidelijke afspraak met CD&V en Open VLD, dat ik hen federaal nooit zou laten vallen, ook al was er een vraag om Open VLD aan de deur te zetten”, zei De Wever, nog steeds misnoegd over de onderhandelingen over paars-groen.

Vooral richting CD&V, die mathematisch overbodig is in andere scenario’s zoals een “paars-groene” regering, betekent de uitspraak mogelijk een uitgestoken hand. In een paars-gele coalitie, zou Open VLD dan weer uit de boot kunnen vallen.

“De Vlaamse Regering staat wat mij betreft niet op springen, maar evident wordt het niet”, besluit De Wever. “Welke zin heeft het als we in Vlaanderen saneren, als het geld weer langs de federale achterdeur verdwijnt?”

