Bart De Wever (N-VA): “Ik geloof er geen snars van dat de Vlaming racistisch is” DB TT

22 juni 2020

21u19

Bron: VRT, Belga 18 N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever gelooft niet dat de Vlaming racistisch is. Er is volgens hem wel een groot probleem met identiteit en diversiteit in onze samenleving. Dat zei hij in ‘Terzake’.

Volgens De Wever is er geen sprake van structureel racisme in onze samenleving. “Racisme staat historisch gezien niet op een hoogtepunt, maar eerder op een dieptepunt”, zei hij bij de VRT. “We zijn alleen heel gevoelig worden voor deze problematiek. Het komt veel meer aan de oppervlakte, maar in de vorige generaties was het probleem oneindig veel erger en was het zeker wel structureel.”

“De omvorming van een samenleving gebeurt niet met het toverstokje. Dat kost veel tijd. Ik begrijp dat jongeren nu gefrustreerd zijn en oplossingen willen. Ik zeg daarop: we werken eraan en we bereiken ook resultaten.”

Praktijktesten

De Wever sprak zich ook uit over praktijktesten, een thema dat de voorbije weken opnieuw op tafel lag. Het debat over dat thema is volgens de N-VA-voorzitter “totaal vergiftigd” en “semantisch vervuild”. “Men heeft nu het draagvlak voor die testen weggeslagen, terwijl ik denk dat een goede monitoring, een goed meten, een goed weten, ons zal helpen om echt in te zetten op een beleid dat niet van vandaag op morgen problemen zal oplossen maar wel op langere termijn de harmonie dichterbij zal brengen.”

“Wat er in Antwerpen gebeurt, is een academische monitoring. Je moet meten om te weten. We willen onderzoeken waar er discriminatie is en waarom we elkaar niet vertrouwen om bijvoorbeeld een appartement te verhuren of een job te geven.”

“Is dat racisme? In een heel klein deel van de gevallen wel. En als dat manifest, kwaadaardig racisme is, heb ik ook geen moeite met bestraffingen. Maar ik geloof er geen snars dat de Vlaming racistisch is. Ik geloof wel dat er in onze samenleving een groot probleem is met identiteit en diversiteit, maar dat ga je echt niet oplossen met de karwats (zweep, red.).”

“Cluster van gedeelde waarden”

Volgens De Wever is er nood aan een “cluster van gedeelde waarden, in mijn ogen verlichtingswaarden waarop mensen elkaar kunnen ontmoeten, leren herkennen, erkennen als burger”. Anders zal er nooit vertrouwen zijn om met elkaar te trouwen, vriendschappen te kweken, om goede relaties te hebben tussen werkgever en werknemer, enzovoort.

Naar aanleiding van de voorstelling van een rapport over het beeld dat jongeren hebben van de Antwerpse politie, verwijst hij naar naar een stijgende diversiteit in het politiekorps, projecten rond jongerenwerking en een betere klachtenbehandeling. “Als je dat jaren volhoudt, ga je naar meer harmonie in de samenleving. Dat is het enige dat ons kan helpen. Maar ik zie nu dat we met de polarisering en de identity politics die men vanuit de VS overneemt, dat de apartheid waarin we nu al leven zich zou kunnen bestendigen, en dan staan we er heel slecht voor”, zegt hij.

“Ga niet in formule stappen waar ik niet in geloof”

Over de regeringsvorming wilde De Wever niet veel kwijt. “Ik zwijg momenteel, laat die drie mensen (de voorzitters van MR, CD&V en Open Vld, red.) hun werk doen”, zegt hij. Volgens hem zijn er nog oplossingen mogelijk, maar ook nieuwe verkiezingen sluit hij niet uit. “Ik ga niet uit angst voor de kiezer in een regeringsformule stappen waar ik niet in geloof.”