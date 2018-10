Bart De Wever: "N-VA heeft Antwerpen veel veiliger, veel welvarender en veel zorgzamer gemaakt" Burgemeester van Antwerpen haalt op slotmeeting campagne uit naar bestuur van bepaalde centrumsteden KVE

13 oktober 2018

11u45 47 Deze voormiddag heeft de N-VA verzameld in Antwerpen voor de slotmeeting van de campagne. Bart De Wever heeft zijn partijgenoten een hart onder de riem gestoken voor de laatste rechte lijn. "De kracht van verandering werkt. Wij zijn de grootste partij van het land geworden en we zullen alles doen om zo veel vertrouwen van zo veel mensen nooit te beschamen", sprak de partijvoorzitter die ook zijn kritiek op het bestuur van bepaalde centrumsteden niet spaarde.

"Wij moeten elke dag aan de slag om van Vlaanderen een warme thuis te maken met het hoogste niveau van welvaart en welzijn. Voor minder mogen we niet gaan", aldus De Wever in de Koningin Elizabethzaal.

"Morgen worden de teerlingen geworpen voor het bestuur van onze gemeenten en onze steden voor de komende zes jaar. De kiezer kan nu oordelen over ons op basis van wat hij gezien heeft waar wij besturen."

'Veilig thuis komen in een welvarend Vlaanderen, daar draait het zondag om. Dat is onze boodschap in elk dorp, in iedere gemeente en iedere stad. Wie voor de N-VA kiest, krijgt een burgemeester die zijn of haar schouders zet onder ons project', belooft @Bart_DeWever #slotmeeting pic.twitter.com/lh7eaHo5hf N-VA(@ de_NVA) link

'Après moi le déluge'

De huidige burgemeester van Antwerpen gaf ook een sneer naar zijn ambtgenoot in Mechelen, Bart Somers. "Je kan een stad heel goed besturen, maar stiekem de bodem uit de stadskas slaan. 'Après moi le déluge', het zou de verkiezingsslogan moeten zijn van de burgemeester van Mechelen."

En eveneens het bestuur van andere centrumsteden mocht rekenen op kritiek. "In Hasselt en Oostende leek het de afgelopen jaren dan weer vooral over de achterkamer te gaan dan over de voorkamer, wat die steden bepaald niet vooruit heeft geholpen. In Genk hebben we een stadsbestuur dat extremisten aanhaalt om stemmen te halen eerder dan consequent de boodschap te vertellen over de westerse waarden en iedereen kansen te geven door emancipatie. In het wondermooie Brugge staat de tijd stil, maar helaas ook het beleid."

De republiek van de rood-groene kameraden

"En in Gent leven we nog in de republiek van de rood-groene kameraden: onbewoonbare krotten zijn er goed genoeg als sociale woningen terwijl betere panden bewoond worden door kameraden van het stadsbestuur. Neen, zo hoort het niet. Daar is het tijd voor de kracht van verandering", besloot De Wever.