Bart De Wever: "Moeilijke periode in Gent doet N-VA geen goed" FT

08u42

Bron: Radio 1 0 Wannes Nimmegeers Elke Sleurs en Siegfried Bracke tijdens de gemeenteraad in Gent, in februari van dit jaar. Toen raakte bekend dat Bracke zeker niet lijsttrekker zou worden van N-VA. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft deze ochtend op Radio 1 zijn licht laten schijnen over het conflict dat in Gent uitgevochten wordt tussen zijn partijgenoten Elke Sleurs en Siegfried Bracke. "We gaan door een moeilijke periode daar. Ik betreur dat dit openlijk op de straatstenen is gegooid. Dit is niet goed voor de partij."

Dat Kamervoorzitter Siegfried Bracke volgend jaar geen lijsttrekker is voor N-VA in Gent, was in februari van dit jaar al bekend. Hij trad ook af als fractieleider van N-VA in de gemeenteraad. Elke Sleurs nam zijn taak over en stelde zich kandidaat-burgemeester. Ze legde haar ambt als staatssecretaris naast zich neer. "Gent verdient een topvrouw", liet Sleurs toen weten. "Deze stad heeft nood aan verandering." En over haar partijgenoot: "Siegfried en ik vormden een tandem, maar we wisselen nu van plaats."

Hoe vredevol het toen nog klonk, hoe bitter de relatie tussen de twee nu. Goed tien dagen geleden stelde Sleurs Bracke voor een ultimatum: de voorlaatste plaats op de N-VA-lijst in Gent voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar, of niets. Bracke had maanden terug al informeel dat aanbod gekregen, maar antwoordde toen niet. Hijzelf ambieerde de tweede plaats, maar kreeg nu zelfs geen plek in de top tien. Volgens Sleurs en haar partijgenoten kan Brackes gedeukte imago de N-VA weleens stemmen kosten. Bracke zelf, die in opspraak kwam toen bekend raakte wat hij verdiende als bestuurslid van de adviesraad bij Telenet, vroeg zich af of hij überhaupt nog wel moet opkomen.

Intern probleem

De moeilijkheden bij de lijstvorming in Gent stralen ook af op de partij in het algemeen, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever in 'De Ochtend' op Radio 1. Hij betreurt dat het conflict tussen de twee openlijk in de media kwam. "Dit is een intern probleem. Ik betreur dat het op de straatstenen is gegooid", klonk het. “We gaan momenteel door een moeilijke periode in Gent. Dat ziet iedereen. Dat dit alles ook naar buiten is gekomen, is niet goed. Het is jammer dat je zo kort voor de verkiezingen met die problemen geconfronteerd wordt."

De Wever zelf wil niet zeggen over wat een mogelijke oplossing kan zijn voor Gent. Of hoe de ideale lijst van N-VA eruit moet zien. "Zodra je de rangen kan sluiten en de lijst kan maken die de sterkst mogelijke is voor Gent, gaan we over tot de orde van de dag. En dat is de kiesstrijd. Ik denk dat men in Gent wel wat argumenten heeft tégen het stadsbestuur - het probleem met de krakers, het mobiliteitsbeleid. Ik hoop dat men gewoon vol voor de inhoud gaat."

N-VA voert in Gent oppositie tegen het stadsbestuur van sp.a - met burgemeester Daniël Termont -, Groen en Open Vld.