Bart De Wever: "Mijn lot is in handen van de kiezer, lat ligt op 30 procent"

20 mei 2019

23u41

Bron: Belga 24 "Mijn lot ligt in handen van de kiezer. De lat ligt op 30 procent." Dat zei N-VA-voorzitter Bart De Wever vanavond in ‘Iedereen Kiest’ op Eén, als antwoord op de vraag of hij echt minister-president wil worden.

"Op het moment dat ik mij kandidaat stelde, heb ik de teerlingen losgelaten. Die hangen nu in de lucht", aldus De Wever. "Ik heb de lat op 30 procent gelegd. Onder de 30 procent wordt er een context denkbaar waarin anderen in een rood-groen verhaal willen stappen. Er is een andere kandidaat, die alleen minister-president zal worden als wij niet in de regering zitten."

De Wever zei ook dat het Marrakeshpact niet de enige reden is dat de federale regering is gevallen. "Het sociaaleconomische verhaal was eigenlijk al stilgevallen. Daar kwam niets meer uit. Als je een regering hebt die geen eieren meer legt en je krijgt er nog zo'n doodsmak tegenop, dan zeg je als partij: 'Dit heeft geen zin meer'.”





Extreemrechts

De inzet van de komende verkiezingen is volgens de N-VA-voorzitter nog steeds het afblokken van links, niet van extreemrechts. "De inzet is: komt links aan de helft plus één. Daar zal het Vlaams Belang niets aan veranderen."

Het verbaast hem evenwel niet dat ook extreemrechts nu een hausse beleeft. "Er is veel te veel binnen gekomen op veel te korte tijd. De mensen pikken dat niet, ze worden boos. Ik krijg op de markten vragen waar ik niet op kan antwoorden. Mensen vragen waarom er wachtlijsten zijn voor gehandicapten, terwijl Maggie De Block een asielcentrum voor gehandicapten opent." De remonte van extreemrechts zie je volgens hem daardoor in heel Europa. "Het zou dan toch heel raar zijn dat ze daar in Vlaanderen geen soep van kunnen koken.”