Bart De Wever: "Mijn enige echte veto dat reëel is, is tegen PS en Ecolo"

sam

26 mei 2019

18u23 0

Kan de N-VA in een regering stappen met de socialisten, zoals in het Antwerpse stadsbestuur? N-VA-voorzitter Bart De Wever ontkende vanmiddag dat zijn partij voorakkoorden heeft gesloten en zei dat zijn “enige echte veto dat reëel is” gaat over een federale regering met de PS en Ecolo. Hintte hij op een verbreking van het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang? Of bedoelde hij met het woord “reëel” dat de N-VA sowieso een coalitie met die partij blijft uitsluiten?