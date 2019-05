Bart De Wever kroop al in de koffer om pers te ontwijken Redactie

21 mei 2019

12u08 13

Phara De Aguirre ging voor een reportage op bezoek bij het N-VA-partijhoofdkwartier. Daar deed voorzitter Bart De Wever een opvallende bekentenis. Hij zei dat ze makkelijk het partijhoofdkwartier binnen kunnen komen zonder dat de pers die zich voor de deur verzameld heeft het merkt. Via de garage kunnen ze ongemerkt binnenrijden en dan met de lift naar boven zonder dat de pers het merkt. Zo zouden volgens De Wever al mensen ongezien in de koffer van een auto buitengereden zijn. Als Phara vroeg wie dat al gedaan had, wou De Wever geen namen noemen maar hij zei wel “Ik was er één van”.

Louis Ide zette nadien een filmpje op Twitter met de boodschap “Bart De Wever spreekt altijd de waarheid”. Op de beelden is te zien hoe De Wever effectief in de koffer van een auto kruipt onder groot jolijt van de omstaanders. “Enfin jongens, geen foto’s!” roept de N-VA voorzitter nog.