Bart De Wever: “Koning moet historisch pardon voor koloniaal verleden uitspreken”

N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen Bart De Wever vindt dat een historisch pardon aan de orde is voor de misdaden die onder Belgische verantwoordelijkheid in Congo zijn begaan. En hij meent dat de koning dat moet uitspreken. Want als het over het koloniale verleden van ons land gaat, valt onvermijdelijk de naam van koning Leopold II, zei De Wever in 'De zevende dag'.

Een expertengroep van de Verenigde Naties riep maandag de overheid op om in naam van ons land verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniaal verleden en de misdaden die tijdens dat "donkere hoofdstuk" uit de Belgische geschiedenis plaatsvonden.

Rekenschap

De Wever vindt het een goede zaak dat er rekenschap wordt gegeven voor de manier waarop een gemeenschap zich heeft gedragen in de geschiedenis. Als het over het Belgische koloniale verleden gaat "dan denk ik dat je onvermijdelijk naar de figuur van het staatshoofd, naar Leopold II zult moeten kijken”. Het was Leopold II die in 1885 Congo als zijn privébezit verwierf. In 1908, een jaar voor zijn dood, nam België het bestuur over.

De Wever wijst erop dat Leopold II al in zijn eigen tijd veroordeeld werd. "Het is niet met de morele inzichten van vandaag dat we beseffen dat hij daar misdaden heeft laten begaan, men wist dat in de eigen tijd al”, zegt hij. "Als er een historisch pardon moet worden uitgesproken - en dat lijkt me echt wel aan de orde want er zijn ontzettend veel mensen vermoord voor geld - dan denk ik dat we naar het staatshoofd moeten kijken", aldus De Wever.

Beeld

In Antwerpen zijn er volgens De Wever geen straat- of plaatsnamen die naar de koloniale tijd verwijzen en een problematisch karakter hebben. "We hebben wel een beeld van Leopold II in Ekeren, maar daar heb ik al een paneel laten aanbrengen met historische duiding", zei hij. "Ik vind niet dat je retroactief alles in je publiek domein moet aanpassen aan de inzichten van vandaag, maar het kan geen kwaad om een woordje duiding te geven. Ook naar de Afrikaanse gemeenschap, de Congolese gemeenschap toe die vandaag in deze stad leeft.”