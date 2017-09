Bart De Wever: "Ik weet niet of je peilingen mag geloven" EB

16u25

Bron: Belga 0 BELGAONTHESPOT N-VA-voorzitter Bart De Wever sprak vandaag in Gent enkele honderden partijmilitanten toe. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft vandaag in Gent, waar hij enkele honderden partijmilitanten toesprak, impliciet gereageerd op de tegenvallende peiling die Gazet Van Antwerpen gisteren publiceerde. "We zullen zien wat 2019 brengt. Het kan nog iets anders worden als je de peilingen mag geloven. Ik weet niet of je ze mag geloven. Ik zou voorzichtig zijn".

De Wever kwam naar Gent om het Vlaamse en federale regeringsbeleid toe te lichten, onder de noemer 'De verandering werkt'. Een kleine groep actievoerders van Jong Groen had postgevat voor het hotel waar De Wever speechte en beeldde er de 'slachtoffers van het beleid' uit. Maar het kwam niet tot een confrontatie, De Wever koost voor een andere ingang.

De N-VA-partijvoorzitter belichtte partijstandpunten rond onder meer de pensioenhervorming, migratie, onderwijs en defensie. Hij herhaalde dat het communautaire geen prioriteit zal zijn bij de komende verkiezingen. "In 2014 kozen we deel te nemen aan het beleid. Geen evidente keuze", sprak De Wever. "We moeten de optelsom van twee democratieën nu eenmaal maken. Dat is geen schande. Er zijn twee leidende partijen, in het zuiden is dat vooralsnog de PS".

Gents N-VA-kopstuk Elke Sleurs ziet in de komst van De Wever niet het begin van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. "Is je beleid uitleggen campagne voeren? Voor onze kiezers is het leuk dat de voorzitter komt, maar voor campagne voeren is het nog te vroeg," vindt Sleurs. "We gaan in Gent verder oppositie voeren en de pijnpunten blootleggen."

Protest

Aan de ingang van het NH-hotel had een 15-tal actievoerders van Jong Groen een protestactie georganiseerd. Ze beelden uit wat voor hen 'de slachtoffers van het beleid' zijn: onder meer het klimaat, rechters en de welzijnssector. "We willen de N-VA-kiezers wijzen op alternatieven, want de verandering werkt niet", aldus Stefanie De Bock van Jong Groen.

