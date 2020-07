Bart De Wever: “Ik ben niet in onderaanneming van andere voorzitters” HAA

20 juli 2020

09u06

Bron: Radio 1 6 Politiek Partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open Vld) en Joachim Coens (CD&V) leggen de bal opnieuw in het kamp van N-VA en PS voor de vorming van een federale regering. Gevraagd of dat kan lukken tegen september antwoordde Bart De Wever (N-VA) in ‘De Ochtend’: “We moeten dat proberen, maar ik ben niet in onderaanneming van andere voorzitters”.

De ‘drie koningen’ of de voorzitters van de huidige regeringspartijen zetten hun formatiegesprekken met het oog op een zogenaamde ‘Arizonacoalitie’ tijdelijk on hold, zo bevestigde CD&V-voorzitter Coens gisteren. “We moeten eerst weten hoe het zit tussen PS en N-VA”, klonk het. “De bal ligt nu in hun kamp.”

Dat het geweer van schouder wordt veranderd, vernam N-VA-voorzitter De Wever naar eigen zeggen via de persmededeling die gisteren werd uitgestuurd. “Als ik gevraagd zou worden om te onderhandelen, zou ik dat op m'n eigen manier doen. Ik ben niet in onderaanneming van andere voorzitters”, reageerde hij op Radio 1. Maar we moeten dat proberen, voegde De Wever toe. “Het is niet dat we veel keuze hebben. Geen enkele andere keuze is levensvatbaar gebleken.”

Ik denk dat het de moeite is om het te proberen N-VA-voorzitter Bart De Wever

Is het mogelijk om de kloof tussen N-VA en PS te dichten? “Alle elementen liggen op tafel”, aldus de N-VA-voorzitter. Beide partijvoorzitters weten van elkaar wat er voor de andere belangrijk is. “Is er een compromis mogelijk? Dat zullen we zien, maar ik denk dat het de moeite is om het te proberen”, luidde het voorzichtig. Hij wees er ten slotte nog op dat nieuwe verkiezingen de regeringsvorming alleen maar zullen bemoeilijken.