Bart De Wever: “Hou op met regels voortdurend aan te passen” HLA

27 maart 2020

11u40

Bron: eigen berichtgeving 74 Na een vergadering met de Antwerpse lokale crisiscel doet burgemeester Bart De Wever (N-VA) een oproep naar de federale regering. “Ik heb alle begrip voor de moeilijke toestand, maar ik zou toch graag willen vragen om geen tegenstrijdige verklaringen meer af te leggen betreffende de huidige maatregelen,” aldus burgemeester De Wever. “Dit leidt tot grote verwarring bij de bevolking en bemoeilijkt de handhaving. Ik stel dan ook voor om op te houden met voortdurend wijzigingen aan te brengen en te opperen rond de toepassing van het samenscholingsverbod.”

“Het aanhoudend verfijnen en herinterpreteren tot in de details van veelgestelde vragen leidt tot chaos op het terrein voor onze veiligheidsdiensten. Het samenscholingsverbod in het Ministerieel Besluit is erg duidelijk,” vervolgt De Wever. “Laat voor de handhaving de lokale politie en toezichtdiensten gewoon werken met gezond verstand. Dit is belangrijk voor het draagvlak bij de bevolking, want onlogische, niet-uitlegbare interventies zijn nefast. De eenzame visser, de jonge sportieveling die alleen aan het basketten is, de senior die even uitrust op een bank, de fietser die enkele tientallen kilometers doet: we moeten ophouden met daar regeltjes rond te verzinnen die dit feitelijk verbieden. Al die activiteiten vallen binnen de uitzonderingen van het Ministerieel Besluit en de grenzen van het gezond verstand.”

GAS-boetes

De burgemeester benadrukt dat ook de invoering van een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) voor de handhaving van het samenscholingsverbod dringend nodig is. “Alle lokale politiezones zijn vragende partij. Enkel met GAS-boetes kunnen we een eenvoudig afdwingbare strafmaat instellen voor zij die de regels overtreden. Dat kunnen we niet enkel aan justitie overlaten,” besluit burgemeester De Wever.

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich deze namiddag vanaf 14 uur opnieuw over de maatregelen tegen het coronavirus.

Lees ook: Vergeet 5 april: maatregelen verlengd tot na paasvakantie (maar niet veel strenger) (+)