Bart De Wever: “Het is niet omdat de puberteit betoogt voor het klimaat, dat politieke antwoorden puberaal moeten zijn”

27 februari 2019

15u14

Bron: Belga 0 Het is aan de politiek om een "volwassenen antwoord" te formuleren op het protest van de klimaatspijbelaars. Dat zegt N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever aan de vooravond van een nieuwe mars van de klimaatspijbelaars. Die klimaatbetoging zal morgen door zijn Antwerpen trekken. "Om het met een harde boutade te zeggen: het is niet omdat de puberteit betoogt, dat we met puberale antwoorden moeten komen", zo zegt De Wever aan Belga. Zelf zal hij Anuna De Wever en co niet ontvangen op het Antwerpse stadhuis.

De Wever heeft begrip voor het feit dat jongeren op straat komen om te protesteren. "Ik bewonder de passie en het engagement bij de jongeren. De generatie die vaak het verwijt heeft gekregen dat ze zich voor niets engageerde, komt nu massaal op straat en dat is oké", aldus De Wever.

Niet aanmoedigen

Maar de N-VA-voorzitter staat niet achter de spijbelacties. "Spijbelen staat niet in mijn woordenboek. Ik heb dat nooit een goed idee gevonden", klinkt het. Zeker als de acties "recurrent" worden, kunnen ze volgens De Wever "een hypotheek leggen op de vorming van een generatie".



De Wever begrijpt daarom niet dat sommige politici de spijbelacties aanmoedigen. De politiek moet met "volwassen en rationele antwoorden" komen, klinkt het. "Het is aan de politiek om een volwassen antwoord te geven op het protest van jongeren en niet om jongeren achterna te lopen. Om het met een harde boutade te zeggen: het is niet omdat de puberteit betoogt dat de antwoorden puberaal moeten zijn."

De toekomst ziet er beter uit dan het verleden. En de problemen die we hebben, moeten we oplossen. Dat moet ons antwoord zijn, niet mee betogen en applaudisseren voor spijbelaars Bart De Wever

Ook Antwerps schepen van Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels (sp.a) vindt overigens dat de klimaatbetogingen van spijbelende scholieren mogen stoppen. “Ik ben grote voorstander van het stakingsrecht. Maar gebruik je dat te pas en te onpas, dan verdwijnt de kracht ervan”, zei ze afgelopen weekend in De Zondag. “Ik vind ook dat wij, volwassenen, spijbelende jongeren niet moeten aanmoedigen.”

Vooruitgangsgeloof

Als het van De Wever afhangt, moet de politiek onder meer het "vooruitgangsgeloof" bij jongeren herstellen. "Het is aan ons om te zeggen dat de toekomst er beter uitziet dan het verleden. We hebben het beter dan ooit tevoren, zelfs op ecologische vlak. De problemen die we hebben, moeten we oplossen. Dat moet ons antwoord zijn, niet mee betogen en applaudisseren voor de spijbelaars."

De Antwerpse burgemeester is niet van plan de klimaatspijbelaars morgen te ontvangen op het Antwerpse stadhuis. "Er is geen ontvangst gevraagd. Om eerlijk te zijn, ik ontvang bijna nooit betogers. Meestal doe je dat om zelf in the picture te komen voor de camera's. Ik voel daar geen behoefte toe", aldus De Wever. Hij voegt er wel aan toe dat hij de betogers op een ander moment en weg van alle camera's wil ontmoeten voor een open gesprek.

“Goede afspraken”

Ook onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) ging vandaag in op het onderwerp. Crevits vindt het enerzijds goed dat jongeren hun engagement tonen, maar kan anderzijds als onderwijsminister moeilijk juichen voor spijbelacties, zo antwoordde ze in het Vlaams Parlement op vragen van Koen Daniëls (N-VA) en Chris Janssens (Vlaams Belang).

Volgens Crevits gaat het overgrote deel van de scholen op een goede manier om met de discussie. Ze hamert wel op het belang van “goede afspraken”. Want zomaar deelnemen aan de klimaatmarsen kan niet.

“Een school kan bijvoorbeeld als buitenschoolse activiteit wel een wandeling naar de burgemeester organiseren. Maar zo’n initiatieven moeten deel uitmaken van het pedagogische project van de school en moeten bijdragen aan de leerplandoelstellingen. Het is ook belangrijk dat de schoolraad en de leerlingen geïnformeerd worden. Vandaag beslissen om morgen mee te stappen in een of ander initiatief kan niet. Zoiets moet doorgesproken worden met de ouders en leerlingen.”

En als ouders bezwaren hebben tegen de manier waarop scholen met de kwestie omgaan, kunnen ze zich volgens de minister richten tot de Commissie Zorgvuldig Bestuur, de speciale commissie die klachten over schoolbesturen behandelt.

