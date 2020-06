Bart De Wever heft het glas: “Ik wens iedereen een prachtige zomer toe” MVW

19 juni 2020

18u25 4

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wenst iedereen alvast een prettige vakantie toe tijdens de ‘Anderhalve Meter Borrel’. “Een vakantie in eigen land, een vakantie in het buitenland, waar we allemaal een beetje kunnen bekomen van wat er is gebeurd. Schol!”

Straks meeklinken op #dezomervan2020? Vergeet achteraf je foto of video niet op te laden via www.hln.be/challenges (ga naar uitdagingen, en kies daar “Anderhalve Meter Borrel”). Zo kan iedereen zien hoe we samen van België het mooiste vakantieland ter wereld maken.