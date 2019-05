Bart De Wever heeft spijt van uitspraken: “Prulpartij, dat zeg je niet” Redactie

26 mei 2019

09u24

Bron: VTM Nieuws 18

Vorige week noemde Bart De Wever Groen een “prulpartij”. In een interview met De Tijd zei hij dat Vlaams Belang “een partij is als iemand die elke dag een drol in een krant rolt, ze voor uw deur in brand steekt en dan wegloopt”. Die uitspraak kreeg een vervolg in het laatste voorzittersdebat bij VTM NIEUWS. Toen VB-voorzitter Tom Van Grieken daar nogal heftig op reageerde, riep De Wever hem “paljas” toe. De Wever zegt nu dat hij toch wel spijt heeft van die uitspraken. “Je zegt dat in de ‘heat of the moment’”.

