Bart De Wever: “Groen, dat is een prulpartij” Straffe uitspraken in ‘Jambers in de politiek’ SDA & CDB

23 mei 2019

16u21

Bron: VTM Nieuws 226 Reportagemaker Paul Jambers duikt ook deze verkiezingen achter de schermen bij enkele toppolitici. Deze keer volgt hij de groen-gele boegbeelden Meyrem Almaci, Kristof Calvo, Bart De Wever en Theo Francken in de aanloop naar zondag 26 mei. Wanneer Jambers de voorbereidingen van Bart De Wever voor een debat met Meyrem Almaci mag volgen, is het snel duidelijk hoe De Wever over Groen denkt.

Een debat tussen de voorzitters van Groen en N-VA heeft altijd een grote kans op vuurwerk. Zowel Meyrem Almaci als Bart De Wever bereiden zich dan ook grondig voor op het gesprek. Opvallend is dat ze daar dezelfde tactiek voor hanteren: beiden zitten met drie medewerkers samen en bedenken mogelijke antwoorden van de tegenkandidaat, terwijl ze ook luchtig hun mening over de ander delen.

Prulpartij

Bij De Wever valt dan plots ook een heel opvallende uitspraak: “Onvoorstelbare prul, een prulpartij. Dat is een prulpartij hé, Groen.” Eerder oefende hij al zijn tekst in over hoe de plannen van Groen volgens hem compleet onrealistisch zijn: “Als jullie gaan besturen, jullie gaan zo’n economische rampen veroorzaken.”

Geen inhoudelijk debat

Ook Meyrem Almaci (Groen) treft met haar medewerkers voorbereidingen voor haar debat met De Wever. Ze doet zelfs een rollenspel waarbij een collega Bart De Wever imiteert, om zo te kunnen inschatten hoe het debat zou kunnen verlopen.

“Eén ding wat Bart niet wil, is een inhoudelijk debat”

Jambers in de politiek

Vanavond kan u om 21u50 de volledige aflevering van Jambers in de politiek bekijken bij VTM. Daarin ziet u hoe Meyrem Almaci na afloop van het debat even haar cool lijkt te verliezen. “Ik ben het even beu”, roept ze, “Ik voer graag campagne, maar laat me niet doen door karikaturen.”

Groen reageerde op Twitter op de uitspraak van De Wever in ‘Jambers in de Politiek’. “Het kan anders”, klinkt het. De partij postte ook een afbeelding van Almaci met de tekst “when they go low, we go high”.