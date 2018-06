Bart De Wever geschikt als premier? Alleen volgens N-VA en Vlaams Belang Redactie

12 juni 2018

07u12 6 Zou Bart De Wever een goede premier zijn? Dat was nog een andere vraag in onze Grote Peiling. Het antwoord klinkt enigszins voorspelbaar: alleen volgens zijn eigen N-VA-kiezers (86%) en die van Vlaams Belang (61%).

Zijn coalitiegenoten zien in hem geen geschikte premier. Slechts 17% van de CD&V-kiezers zou hem op zijn plaats vinden in de Wetstraat 16, 27% van de Open Vld-kiezers en 26% van de MR-kiezers. In heel België zou 32% zich achter een regering-De Wever kunnen scharen.

Belgen vinden dat Filip gegroeid is als koning

De Belgen zijn opgetogen over de evolutie die koning Filip heeft doorgemaakt sinds zijn aantreden. Op 21 juli zit hij vijf jaar op de troon. 55% van de Belgen vindt dat hij gegroeid is in zijn rol, 40% vindt dat hij niet is veranderd en slechts 5% is van mening dat hij negatief geëvolueerd is. Opvallend: het zijn vooral de Vlaamse partijen die Filip gunstig zagen evolueren (CD&V-kiezers 75%, Open Vld 74%, sp.a 59%, Groen 59%, N-VA 54%, VB 37%), mogelijk omdat de verwachtingen bij zijn aantreden in Vlaanderen wat lager lagen dan in Franstalig België.

Twee op drie willen partij Islam verbieden

69% van de Belgen wil dat de radicale partij Islam wordt verboden. De partij van Redouane Ahrouch, die ophef maakte met het voorstel om mannen en vrouwen te scheiden op de bus, wil van België een islamitische staat maken op basis van de sharia. Op Groen na (42%) willen alle gepeilde politieke partijen Islam in de ban slaan. Bij N-VA is 78% van de kiezers voor een verbod, bij Open Vld 70%, bij CD&V 60%, bij PS 72% en bij MR 85%. Slechts 17% van de Belgen vindt dat de partij niét verboden moet worden.

Lees meer over de resultaten uit de Grote Peiling:

- Werken tot 67? 62 zal wel volstaan, denkt de Belg

- De Grote Peiling: Meerderheid CD&V-achterban wil niet meer verder met regering-Michel na verkiezingen 2019