Bart De Wever geëmotioneerd door sms’je van dochter SPS

23 november 2018

22u50 1

Bart De Wever heeft net zoals vele politici zowel voor- als tegenstanders. De Antwerpse burgemeester krijgt dan ook af en toe verwensingen naar zijn hoofd geslingerd. Ook zijn kinderen kunnen daar het slachtoffer van zijn, zoals blijkt uit onderstaande sms die De Wevers dochter Liesbet naar haar vader stuurde.

“Papa je wilt dit waarschijnlijk niet graag horen maar toen ik terug kwam van het koor en de garagedeur open deed hoorde ik 3 jongens dingen over jou en N-VA te roepen dat was niet leuk en zeker niet waar 😪🤧👎😡💪👊😭😭😭 en als jij mensen zo over jou hoort roepen weet dan dat ik wel van jou hou.”

De Wever deelde de sms met zijn volgers op Facebook. “Of hoe het kwade het allermooiste kan voortbrengen”, schreef hij erbij.

