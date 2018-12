Bart De Wever geeft fout van zijn partij toe: “De campagne is zelf een politiek onderwerp geworden” KVE

04 december 2018

18u17

Bron: Belga, Radio 1, Twitter 0 Bart De Wever heeft gereageerd op de omstreden campagne die zijn partij N-VA lanceerde naar aanleiding van het VN-migratiepact. In ‘De Wereld Vandaag’ op Radio 1 gaf hij toe dat de beeldvorming fout zat.

De partij lanceerde vandaag een opvallende campagne tegen het VN-migratiepact, maar trok die even later zelf weer in. Op hun website en op sociale media circuleerden zes foto’s, waarop de partij uitlegde waarom ze de VN-tekst niet zomaar wil laten passeren. De campagne was bij een aantal politici van oppositie en meerderheid in het verkeerde keelgat geschoten. Op sociale media liepen heel wat negatieve reacties binnen.

“De campagne is zelf een politiek onderwerp geworden. Er zijn beelden gekozen die niet goed matchen met de inhoud. We erkennen dat er een fout gemaakt is”, verklaarde De Wever. De partijvoorzitter zei evenwel dat de beelden niet getrukeerd zijn. “Dit is een harde realiteit van het falen van het Europees migratiebeleid”, klonk het.

De Wever geeft ook toe dat de energie beter was gegaan naar het zoeken naar oplossingen. “Het is inderdaad verloren energie en het zaait verwarring op een moment dat we dat kunnen missen als tandpijn.”

N-VA legt op website uit waarom partij zich verzet tegen VN-migratiepact, met reeks affiches https://t.co/PJLdxVPoyh #verkiezingsmodus @demorgen pic.twitter.com/NPdJlhG6zD Jeroen Van Horenbeek(@ VanHorenbeek) link

Jambon: “Menselijke fout”

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) heeft het over een “menselijke fout” van het campagneteam van N-VA bij de keuze van de beelden en het moment. Daarmee laat Jambon blijken dat de campagne geen bewuste strategie was van de partij. Hij benadrukte dat de campagne onmiddellijk is teruggetrokken.

Volgens partijwoordvoerder Joachim Pohlmann wilde N-VA “laagdrempelig” zijn om ervoor te zorgen dat de bezwaren van de partij tegen de tekst gekend zijn en dat het inhoudelijke debat wordt gevoerd. “Het bevordert het debat echter niet en is nu een politiek feit geworden. Daarom stoppen we de campagne”, klonk het.

Bekijk ook de reactie van Kris Peeters:

“Ik begrijp niet wat N-VA doet, deze campagne is onfatsoenlijk, zeker de beelden, en er staan dingen in die niet correct zijn”