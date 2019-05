Bart De Wever feliciteert Vlaams Belang: “De kiezer heeft altijd gelijk” kg

26 mei 2019

20u38

Bron: Belga, VTM Nieuws 0 N-VA blijft de grootste, maar toch zag de partij een deel van de stemmen aan hun neus voorbijgaan. Dat beseft ook partijvoorzitter Bart De Wever, die Vlaams Belang feliciteert met de overwinning. De Wever benadrukt daarnaast dat N-VA op Vlaams niveau het initiatief wil nemen en de komende weken alle Vlaamse partijen wil uitnodigen.

“Ik heb slecht nieuws en goed nieuws,” vangt De Wever aan. “Het slechte nieuws is dat we deze verkiezingen hebben verloren. Dat is duidelijk. Het goede nieuws is: we zijn en blijven de grootste partij in Vlaanderen met kop en schouders!”



“Er zijn vandaag veel verliezers en dus is er een grote winnaar: ik wil het Vlaams Belang feliciteren met de overwinning, want de kiezer heeft gesproken en in een democratie heeft de kiezer altijd gelijk”, geeft de voorzitter toe.

“Alle partijen uitnodigen”

De Wever wijst ook op het forse contrast met de beweging naar links in Wallonië. “Vlaanderen kiest Vlaams-nationaal, duidelijk dan ooit tevoren. Franstalig België kiest daarentegen zeer links. Nooit lagen die realiteiten verder uit elkaar.”



Opvallend: de kopman verwelkomt ook alle partijen voor het overleg. “Als grootste partij zullen we initiatief nemen om alle partijen uitnodigen. Voor federaal niveau wachten we initiatief van koning af. Maar één ding is duidelijk: er kan geen regering worden gevormd zonder meerderheid in Vlaanderen. Dat zullen we nooit toestaan”, klinkt het.



“En tot slot, beste vrienden, een boodschap voor jullie allemaal, onze militanten, onze kandidaten. Een echte vriend, die toont zich in onzekere tijden en wij zijn echte vrienden, N-VA steunt mekaar door dik en dun. Ik dank jullie en al onze kiezers van ganser harte. Vanaf morgen gaan we door, voor Vlaanderen, voor vooruitgang”, besloot De Wever onder luid applaus.

Vlaamse leeuw

De partij zette tot slot ook nog ‘De Vlaamse Leeuw in’, een lied dat ook op de partijbijeenkomst van Vlaams Belang in Londerzeel luidkeels werd meegezongen. “Ik hoop dat De Wever beseft dat zijn Vlaamse Leeuw ook de onze is”, zegt Gerolf Annemans later op de avond.