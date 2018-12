Bart De Wever erkent regering-Michel niet: “In elk normaal land was premier al naar de koning gegaan” Jan Segers

14 december 2018

18u38

Bron: Eigen berichtgeving 49 N-VA-voorzitter Bart De Wever uit grote twijfels bij het voortbestaan van de restregering-Michel. “Ceci n’est pas un gouvernement”, parafraseert hij de surrealistische schilder René Magritte morgen in een interview met onze krant. “Ofwel vindt Michel nu snel een legitieme manier om met volle bevoegdheden door te gaan tot 26 mei 2019, ofwel komen we in lopende zaken terecht. Want zo ongeveer niemand heeft zin in vervroegde verkiezingen”, merkt De Wever op.

Nochtans zouden verkiezingen de logica zelf zijn als een regering niet langer over een meerderheid beschikt, zegt hij. “In elk normaal land zou dat het geval zijn en was de premier al naar de koning gegaan. Maar dit is geen normaal land. In elk normaal land zijn verkiezingen de sleutel voor de vorming van een nieuw bestuur. Maar hier beschouwt men ze blijkbaar als dé sleutel tot onbestuurbaarheid. ‘Verkiezingen? Zijt ge zot geworden of wat?’ Dat is hier de reactie. Dat zegt alles.”

Steun

Als premier Michel absoluut wil doorgaan en voor de uitvoering van een aantal maatregelen op de steun van de N-VA rekent, zal dat zijn prijs hebben, waarschuwt Bart De Wever. “De steun van een oppositiepartij is altijd duurder dan die van een regeringspartij. En wij zitten in de oppositie nu.”





Een soepeler migratiebeleid is sowieso geen optie, zegt hij vanavond in het duidingsprogramma ‘De Afspraak op vrijdag’ (Canvas). “Ik ben geen voorstander van vervroegde verkiezingen (...), maar als deze regering beleid gaat voeren rond migratie, dan moet men mij niks meer komen vragen”, klinkt het.

“Marrakeshbeleid”

In een reactie aan VTM Nieuws laat De Wever bovendien weten dat enkele gezanten van N-VA binnenkort samenzitten met de premier. “Om te vertellen wat we wel en niet willen", klinkt het. “Als de premier akkoord gaat, dan kunnen we hem eventueel steunen. Zo niet, dan is het ‘rien ne va plus’.”





Van een zogenaamd “Marrakeshbeleid” is De Wever immers een fel tegenstander. “Ik denk niet dat zo’n opengrenzenbeleid aan ‘de goede kant van de geschiedenis’ thuishoort”, citeert hij premier Michel tijdens de goedkeuring van het migratiepact afgelopen maandag. “Ik denk dat N-VA net aan de goede kant van de geschiedenis staat.”



Maar met de Mars tegen Marrakesh die mogelijk deze zondag zal plaatsvinden, associeert De Wever zich liever niet. “Wij roepen niemand op om deel te nemen. Bij de mars zullen ook extreem-rechtse betogers aanwezig zijn, en daar wil ik mij niet mee verbinden. Iedereen wil ons in die hoek duwen, maar daar voel ik mij absoluut niet thuis.”