Bart De Wever enige kandidaat om zichzelf om te volgen als N-VA-voorzitter rvl

12u10

Bart De Wever is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen als N-VA-voorzitter. Dat meldt de N-VA. Of de Antwerpse burgemeester ook effectief aan zijn vijfde termijn als N-VA-kopman mag beginnen, wordt op de partijraad van 18 november bekendgemaakt.

De Wever bevestigde eerder dit najaar al dat hij aan wil blijven als voorzitter, vooral omwille van de nakende verkiezingen in 2018 en 2019. Volgens de partijstatuten moet echter al na twee termijnen een nieuwe voorzitter worden gezocht. Voor een uitzondering op die regel moest de Antwerpse burgemeester opnieuw een tweederdemeerderheid van de partijraad achter zich zien te scharen.



De deadline voor het indienen van kandidaturen voor het voorzitterschap liep vrijdag af. De Wever was de enige die zijn kandidatuur indiende en die werd na de controle van de statutaire vereisten ontvankelijk verklaard.



De procedure voor de voorzittersverkiezingen wordt nu officieel opgestart. Alle partijleden ontvangen op 6 november een uitnodiging om hun stem uit te brengen, per brief of elektronisch via de website van N-VA. De N-VA'ers kunnen nog tot 13 november voor De Wever stemmen, of zich onthouden. De uitslag wordt bekendgemaakt op de partijraad van 18 november, aldus N-VA.



Bart De Wever is al sinds 2004 voorzitter van de partij. Hij begon in november 2014 aan zijn vierde termijn, nadat hij bij de voorzittersverkiezingen een score van 91 procent haalde. Toen had hij met Geert Vertongen wel een tegenkandidaat.