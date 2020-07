Bart De Wever en Valerie Van Peel: “Abortus is niet zoals het trekken van een tand” jv

13 juli 2020

12u05

Bron: Facebook 10 N-VA’ers Valerie Van Peel en Bart De Wever vragen in een opiniestuk in De Morgen aandacht voor hun “conservatieve” standpunt over de nieuwe abortuswet, waarover donderdag zou worden gestemd. De N-VA-voorzitter deelde die visie ook op Facebook. Van Peel en De Wever vinden het wettelijk toelaten van abortus tot bijna in de helft van de zwangerschap “écht geen goed idee”.



Waar gaat het over? We hebben al sinds 1990 een abortuswet, maar die is voor velen toe aan verandering. De huidige voorgestelde wijziging vindt onder meer een voedingsbodem in het feit dat er elk jaar nog altijd zo’n vijfhonderd Belgische vrouwen naar Nederland trekken voor een zwangerschapsonderbreking op meer dan twaalf weken na de bevruchting. Dat is in ons land niet toegestaan, bij onze noorderburen wél. De uitbreiding van de Belgische abortuswet zou daarom voorzien in een verlenging van de termijn van twaalf naar achttien weken. Tegelijkertijd wordt de wachttijd ingekort van zes dagen naar twee.

N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel en haar voorzitter, Bart De Wever, zien dat totaal niet zitten. Ze penden hun argumenten neer in een opiniestuk voor De Morgen. Daarin hekelen ze de houding van “liberalen en verzameld links” die een “ongefundeerde en zeer verregaande wijziging van de abortuswet” voorstaan. “De roekeloosheid van dit hele schouwspel is niet minder dan een schande. Net als de inhoud van het voorstel”, klinkt het stellig.

Minibevalling

De N-VA’ers argumenteren dat de vorige wijziging nog maar van 2019 dateert en dat de impact daarvan nog niet gekend is. Toen werd de termijn met zes dagen verlengd, mét de steun van N-VA. De termijnuitbreiding naar achttien weken zoals die nu wordt voorgesteld, vinden Van Peel en De Wever niet onderbouwd. “In bijna heel Europa ligt de termijn voor een abortus tussen tien en twaalf weken. Dat heeft een reden: de foetus is dan maximum zes centimeter groot en de abortus gebeurt met een curettage. Op achttien weken, de helft van een zwangerschap, kan de foetus al zo’n twintig centimeter zijn en is er een minibevalling of verwijdering met instrumenten nodig. Dat leidt tot een veel grotere kans op complicaties en is vooral veel ingrijpender voor de foetus, de moeder én de arts.”

De twee N-VA’ers vrezen bovendien dat een abortus bijna halverwege de zwangerschap ook op basis van het geslacht van de baby - dat na veertien weken al bekend kan zijn - zou kunnen gebeuren.

Ze zijn er verder niet voor te vinden dat abortus volledig uit het strafrecht zou worden geschrapt. “Zonder strafbepalingen kan men de facto immers doen wat men wil, tot de dag van de geboorte.” Dat terwijl het beletten van een abortus wél strafbaar zou worden, “zelfs tot gevangenisstraffen toe”. “Een man die zich verzet tegen de abortus van zijn kind heeft dus meer te vrezen dan de dokter die het vlak voor de geboorte aborteert of dan de man die zijn vriendin tot abortus dwingt”, schrijven ze.

Wachttijd

Ook het inkorten van de bedenktijd van zes naar twee dagen wijzen Van Peel en De Wever resoluut af. “Zelfs in het progressieve Nederland houdt men die op vijf dagen.” De twee argumenteren: “De bedoeling is om zwakkeren te beschermen tegen het maken van een overhaaste beslissing, al dan niet onder druk van buitenaf. Het is opmerkelijk dat zogenaamd progressieve partijen deze noodzakelijke buffer uit de wet willen halen.” Van Peel en De Wever benadrukken dat abortus iets erg ingrijpends is en zeker geen “gewone medische handeling vergelijkbaar met het trekken van een tand”.

Tot slot pleiten ze voor “reflectie en sereniteit” en roepen ze potentiële partners voor de vorming van een federale regering op “hun dadendrang te temperen”.



